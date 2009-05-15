Göremiyor, duyamıyor ama 542 sayfalık kitap yazdı

Gözleri çok az gören, kulaklarında ağır derecede işitme sorunu bulunan 89 yaşındaki emekli mütercim tercüman 542 sayfalık kitap yazdı.



Muğla’nın Fethiye İlçesi'nde gözleri çok az gören, kulaklarında ağır derecede işitme sorunu bulunan 89 yaşındaki emekli mütercim tercüman ve avukat Numan Dirlik, sekreteri yardımıyla 542 sayfalık `Mustafa Kemal ve Kuva-i Milliyeciler' kitabını yazdı. Dirlik, imza gününde kitabını imzaladı.



Numan Dirlik'in yazdığı `Mustafa Kemal ve Kuva-i Milliyeciler' kitabı ile emekli banka müdürü ve Ölüdeniz Belediyesi Sanat Evi Müdürü Coşkun Karabulut'un `Sözcükler de Ölür' isimli kitabı için Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde imza günü düzenlendi. Ölüdeniz Belediye Başkanı CHP'li Keramettin Yılmaz, Fethiye Belediye Meclis Üyesi ve Fethiye Tanıtım Vakfı (FETAV) Başkanı Dilek Dinçer, ADD Fethiye Şube Başkanı Güngör Berk, Fethiye Ticaret Odası Başkanı Akif Arıcan ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı imza gününde, 89 yaşındaki Numan Dirlik ilgi odağı oldu. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra mütercim tercüman olarak devletin çeşitli kademelerinde çalışan, emekli olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip bir süre avukatlık da yapan Numan Dirlik, ikinci kitabını 84 yaşında yazmaya başladı. Gözleri sadece ışığı algılayan, kulaklarında ise ileri derecede işitme sorunu bulunan Dirlik, sekreteri yardımıyla 542 sayfalık `Mustafa Kemal ve Kuva-i Milliyeciler' kitabını yazdı. İmza töreninde sekreterinin elini tutarak kitapları imzalayan Numan Dirlik, bu hali ile herkesten övgü aldı.



Evli, 5 çocuk babası, 3 torun sahibi Numan Dirlik, çok mutlu olduğunu söyleyerek, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Yerel bir gazetede de köşe yazısı yazan Dirlik, ``Nefes aldığım sürece üretmeye devam edeceğim'' dedi.

