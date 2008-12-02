T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Gördüğünüz gibi hamile değilim'

Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz, gazetecilere, giydiği kabanın önünü açarak 'Gördüğünüz üzere hamile değilim' dedi

02 Aralık 2008 02:00

''Ergenekon'' davasının sanıklarından Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker, hamile olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına katılan, davanın tutuksuz sanıklarından ve başka suçtan hükümlü Sedat Peker'in eşi avukat Özge Peker, çıkışta gazetecilerin, hamile olduğu yönündeki iddialara ilişkin sorularını yanıtladı.
Hamile olmadığını kanıtlamak için bugünkü duruşmaya geldiğini ifade eden Özge Peker, giydiği kabanın önünü açarak, ''Gördüğünüz üzere hamile falan değilim'' dedi.
Özge Peker, ''İleride çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya ''Evet'' yanıtını verdi.
Özge Peker, bir gazetecinin, Sedat Peker'in cezaevinden çıkması beklenen süreyi kastederek, ''Bunun için 4 yıl beklemeniz gerekir'' şeklindeki ifadesi üzerine ''4 yıl değil, 100 yıl da beklerim'' dedi.
Avukat Peker, bir süre duruşmayı izledikten sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinden ayrıldı. 

Peker: Eşim hamile değil

Cezaevindeki Peker'in eşi hamile!

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24