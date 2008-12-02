'Gördüğünüz gibi hamile değilim'

Peker: Eşim hamile değil

Cezaevindeki Peker'in eşi hamile!

''Ergenekon'' davasının sanıklarından Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker, hamile olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına katılan, davanın tutuksuz sanıklarından ve başka suçtan hükümlü Sedat Peker'in eşi avukat Özge Peker, çıkışta gazetecilerin, hamile olduğu yönündeki iddialara ilişkin sorularını yanıtladı.Hamile olmadığını kanıtlamak için bugünkü duruşmaya geldiğini ifade eden Özge Peker, giydiği kabanın önünü açarak, ''Gördüğünüz üzere hamile falan değilim'' dedi.Özge Peker, ''İleride çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya ''Evet'' yanıtını verdi.Özge Peker, bir gazetecinin, Sedat Peker'in cezaevinden çıkması beklenen süreyi kastederek, ''Bunun için 4 yıl beklemeniz gerekir'' şeklindeki ifadesi üzerine ''4 yıl değil, 100 yıl da beklerim'' dedi.Avukat Peker, bir süre duruşmayı izledikten sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinden ayrıldı.