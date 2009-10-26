Gördüğüm en seksi türbanlısın

Mehmet Ali Ağca'nın eski Nişanlısı Rabia Kazan'ın, Oray Eğin'le birlikte katıldığı program bir hayli ilginç diyaloglara sahne oldu.

İşte 'seksi türbanlı ve şişko' atışması:









Oray Eğin'in programına katılan Rabia, Eğin'in "Türbanlı ve seksi" yakıştırmasının ardından bakın neler söyledi:

İşte o canlı yayından diyaloglar...

Oray Eğin: Çok güzel bir türbanlısın ve çok çok seksi bir türbanlısın! Seksi kötü bişey mi Rabia!

Rabia: Ya aslında ben seni çok seviyorum. Buraya da gitmeden önce son kez, senin için buradayım. Bunu yapmamalıydın Oray! Bir Sezen Aksu'ya sataştın iki bunu yaptın savaş rüzgarları başlıyacak aramızda.

(Rabia gülümsüyor ve izleyicilerden alkış geliyor)

Oray: Bunu niye sataşma olarak görüyorsun.

Rabia: O zaman ben de sana şişko diyeceğim.

Oray: Ben şişkoyum kabul ediyorum.

Rabia: "R"leri söyleyemiyorsun!

Oray: Sen seksisin...

Rabia: Ben seksiysem sen de şişko ve "r" leri söyleyemiyorsun.

Oray: Bu arada bu şarkıyı söyleyen ilk türbanlı sensin!

Rabia: Öyle mi?

Oray: Ve şimdi de uzun süre aramızda olmayacaksın. Nereye gidiyorsun?

Rabia: New York'a gidiyorum.

Oray: Ne yapacaksın orada?

Rabia: Hala sana kızgınlığımı atamadım. Niye böyle yaptın?

Oray: En seksi türbanlı olarak mı?

Rabia: Çünkü yarın insanlar yazıyor. Burası İtalya değil burası Türkiye!

Rabia: Sen önce bana güzel bişey söyle! Saldırdın bana Oray, saldırdın...

Oray: Bana birisi sen en seksi şişmansın dese ben bundan çok mutlu olurum.

Rabia: Ama sen çok şişkosun!

Oray:Sen de türbanlı ve seksisin ama bunda ne var.

Rabia: Öyle mi? Öyle mi düşünüyorsun. Senin düşüncen mi bu. Bende gözün mü var?

Oray: Hayatım boyunca evli kadınlara göz koymadım.

Rabia: Bunda sorun yok ama burada da türbanlı kızlar var. Türbanlı bir kadına seksi dendiğinde üstlerine alınıyorlar. Ben onları istemeden temsil ettiğim için ona üzüldüm. Ben kendim adına bunu anlayabilirim ama...

Rabia: Bende zaten seni seksi buluyorum.

Oray: Biz bu seks meselesinden çıkalım iyi bir yere gitmiyor bu.

Rabia: Şimdi aslında herkes türbanlıları uzaylı sanıyor. Öyle değil!

Oray: Nereden çıkardın şimdi bunu sen.

Rabia: Burada da türbanlılar var. Beni sevmediklerine eminim.

Oray: Bence herkes seni çok ama çok seviyor.

Rabia: Şimdi seni sevdiğimi hissettim. Yani balık olduğun için.

Oray: Bir öpüşüp barışalım mı?

Rabia: Şöyle bir şey var. Seni bir kaç kez "Şarkı söylemez" yarışmasında izledim. Ama tam bir kızıyordun sonra tekrar yumuşuyordun. O zaman anladım yumuşak ve temiz bir kalp olduğunu.

Oray: Şimdi bir türbanlıyla kucaklaştık öpüştük bu proplem olmasın.

Rabia: Benim sende gözüm yok.

Oray:Benim de sende gözüm yok.

Rabia: Ama güzel bir yüzün var...