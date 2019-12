'Gördüğüm en mükemmel insan'

Ünlü şovmen Okan Bayülgen’le nikâh masasına oturacak olan Şirin Ediger, babasının da müstakbel eşini çok sevdiğini söylüyor.



Okan Bayülgen’le 31 Aralık’ta aşıkların şehri Roma’da hayatını birleştirecek olan Şirin Ediger, nikâh için gün sayıyor. Bugüne kadar ilişkisi hakkında hiç konuşmayan 28 yaşındaki Ediger evlilik öncesinde heyecanını Milliyet’e anlattı. “İlişkimiz başlayalı 7 ay oldu. Aramızda çok ciddi bir uyum var. Babamla da çok iyi anlaşıyorlar. Okuğumuz şeyler, dinlediğimiz müzikler, tükettiğimiz kültürel içerik çok ortak. Bir de onların ötesinde çok çok iyi bir insan... Hatta babamdan sonra gördüğüm en mükemmel erkek Okan” diyor.





Roma 70’lerin filmleri gibi romantik geliyor



Okan Bayülgen’le 31 Aralık’ta Roma’da nikâh masasına oturacak olan Şirin Ediger, “Roma, çok romantik geliyor bana... 70’lerdeki filmler gibi... Tamamen sinematografik bir ortam oluştu ve böyle bir karar verdik” diyor



Okan Bayülgen’in 31 Aralık’ta Roma’daki Türk Konsolosluğu’nda evlenmeyi planladığı yedi aylık aşkı Şirin Ediger, büyük gün için yaşadığı heyecanı anlattı. Bugünlerde evlilik hazırlıklarıyla uğraşan Ediger gelinliğini ünlü modaevi Chanel’den seçtiğini söyledi. Bugüne kadar ilişkisi hakkında basına hiç konuşmayan Ediger, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek müstakbel eşine olan hayranlığını dile getirdi.



Yıllarca reklam piyasasında çalışan 28 yaşındaki Ediger, “Fakülte” isimli reklam şirketinin çalışmalarını sürdürüyor. Ediger, Abdullah Gül’ün Enerji Danışmanı olan babası doçent doktor Volkan Ediger’le Bayülgen’in çok iyi anlaştığını söyledi.



Reklamcılığa devam ediyor musunuz?



Evet ediyorum, 7 yıldır reklam piyasasında çalışıyorum. Son olarak Alamet-i Farika’da çalışıyordum. Çok kısa bir süre önce ayrıldım. Yeni bir oluşum hazırlıyorum. Adı Fakülte olacak. Yeni jenerasyon reklam olarak geçecek. Krizle birlikte dünyada bu olay çok farklı bir yere doğru gidiyor. Ben de değişimle birlikte yeni bir oluşum hazırlamaya çalışıyorum.



‘Bana çok hızlı gelmiyor’



Şirkette ortağınız olacak mı?

O çok net değil... Belki yabancı bir ortağım olacak.



Evlilik kararınız ani mi alındı, ilişkiniz gündeme geldikten kısa süre sonra Okan Bey, “Evlenebilirim” şeklinde bir açıklama yaptı?



İlişkimiz başlayalı 7 ay oldu. Bana çok hızlı gelmiyor ama bazı insanlar öyle görebilir. Çok emin olunca aslında, insan çok da fazla sorgulama gereğini hissetmiyor. Buna ihtiyaç duymuyor, bendeki durum böyle. Ben de tamam, kesin istiyorum dediğim için daha fazla süre geçirme ihtiyacını açıkçası duymadım.



Nasıl bir evlilik teklifi aldınız?



İlginç oldu, evet... Evlilik ilişkinin en başlarından itibaren çok gündemde olan bir konuydu, gündemdeydi. Çok beklenmeyen bir durum değildi. Evlilik teklifi çok çok sürpriz bir şey olmadı ama çok güzeldi tabii ki...



‘Çok iyi anlaşıyoruz’



Okan Bayülgen ekranda hep yaratıcılığıyla ön planda olan biri oldu, siz de reklamcısınız... Ortak noktalarınız çok mu?



Kültürel ve entelektüel olarak çok iyi anlaşıyoruz. Tabii ki, bu durum her şeyi tetikliyor. Ortak noktalarımız çok, aramızda olaylara bakış açısıyla ilgili de çok ciddi bir uyum var. Dolayısıyla bu ilişkiye ivme kazandırıyor. İyi ki de öyle... Böyle olmayan bir ilişkinin içinde olamazdım herhalde...



Bu kadar ciddi bir ilişkinin arifesindeyken istediğim gibi olmasaydı her şey, bu kadar mutlu ve heyecanlı olamazdım. Okuduğumuz şeyler, dinlediğimiz müzikler, tükettiğimiz kültürel içerik çok ortak...



Bir de onların ötesinde çok çok iyi bir insan... Hatta babamdan sonra gördüğüm en mükemmel erkek Okan... Çok yurtdışında yaşadım. Şimdi 28 yaşındayım. Gördüğüm en düzgün insan o diyebilirim.



Daha önce yapımcı Osmantan Erkır’la evlenip boşandınız. İlk evliliğinizin bitmesinin ardından ciddi bir ilişki yaşama konusunda tedirginlik hissettiğiniz oldu mu?



Olmaz mı, oldu. İlk evliliğim iki yıl sürdü. Boşanma süreci çok kolay değil. Ben daha kolay olacağını sanıyordum ama benim için çok kolay olmadı. Allah’tan şu anda hiç o zamanları düşünmeyecek kadar mutluyum.



‘Alışveriş yapıyoruz’



Nikâh şahitleriniz kim olacak, nikâha kimler geliyor?

Anne ve babam ile en yakın iki arkadaşım geliyor. Şahitlerimiz ailelerimiz ve sevdiklerimiz olacak.



Babanızla Okan Bey’in arası nasıl?

Babam Okan’ı çok seviyor, çok iyi anlaşıyorlar. Onlar öyle iyi olunca ben de keyifleniyorum.



Okan Bey’in sizin yeni şirketine katkısı olacak mı?

Okan, daha önce reklam sektöründe de çalıştığı için bizim sektöre çok yakın. Dolayısıyla birbirimizle şu anda alışveriş yapıyoruz. O zaman da devam eder. Süpervizörlük gibi bir şey olabilir.



Şu anda sizin Disko Kralı programında bir göreviniz var mı?

Fikirsel bazda oluyor. Zaten Okan’la hep beraberiz, hiç ayrılmadığımız için...





Her yerde karşılaşıyorduk



Her çekim arasında sizi öpüp yayına öyle devam ediyormuş, ilk bakışta mı aşık oldunuz?

Aslında en başta o daha istekli oldu, sonra ben de istedim ve öyle ilişkimiz başladı.



Nasıl tanıştınız?

Bir süre her yerde karşılaşıyorduk. Ben Osmantan’la evliyken ilk olarak tanıştık. Sonra asıl görüşmemiz ve konuşmamız benim çalıştığım reklam ajansı Alamet -i Farika’da oldu.



Nikâhı neden Roma’da yapıyorsunuz?

Roma, çok romantik geliyor bana... 70’lerdeki filmler gibi... Tamamen sinematografik bir ortam oluştu ve böyle bir karar verdik.