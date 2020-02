Gordon Brown: Ekonomik krize doğru ilerliyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Birleşik Krallık eski Başbakanı Gordon Brown, dünyanın “uyurgezer gibi” bir ekonomik krize doğru ilerlediği uyarısı yaptı.

The Guardina’a verdiği röportajda Brown, 2008 yılındaki finansal krizin nedenlerine hala çare bulunamamasından dolayı, 10 yıllık durağanlığın ardından yeni bir ekonomik krizin kapıda olduğunu belirtti.

İkinci bir Büyük Buhran’ı engellemede oldukça başarılı olan ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin oluşturduğu G20’nin kurulmasında etkili olan Brown, söz konusu kuruluşun şu an aynı başarıyı sürdüremediğini ileri sürdü. 2008 finansal krizinin tekrar etmesi olasılıkları sorulduğunda Brown, “Şu an ekonomik krize doğru uyurgezer gibi ilerliyoruz. Krizi tetikleyecek olası risklerin arttığının artık fark edilmesi gerekiyor; ancak, maalesef bu günlerde lidersiz bir dünyada yaşıyoruz” dedi.

Brown, Birleşik Krallık’ın savaş sonrası döneminden bu yana en büyük ekonomik durgunluk döneminin ardından 2010 yılındaki seçimleri kaybetmişti. Eski Başbakan, faiz oranları düşürme konusunda on yıl öncesine göre şu an çok daha az faaliyet olduğunu, maliye bakanlarının vergileri kısma veya kamu harcamalarını arttırma konusunda herhangi bir işaret vermediğini ve Çin’in küresel ekonomiye hareket getirmede etkili olacağı garantisinin olmadığını belirtti. Brown, “2008 yılında görülen işbirliği, merkez bankaları ve yönetimlerin birlikte çalışmaları bakımından, 2018 kriz sonrası döneminde işe yaramayabilir. Sorunu çözmek yerine, herkes suçu birbirinin üzerine atma oyunu oynayacaktır” dedi.

ABD’nin çeşitli ek gümrük vergileriyle Çin’e açtığı ticaret savaşının ardından, ikinci bir küresel ekonomik krizde Çin’in eskisi kadar işbirliğine sıcak bakacağını düşünmediğini belirten Brown, “Trump’ın korumacılık politikası, küresel ekonomide işbirliği kurulamamasının en büyük nedenidir” dedi.

Brown ayrıca 2008 krizinden bu yana finansal yolsuzluk meselelerine getirilen çözümlerin yeterince etkin olmadığını belirtirken, konuya ilişkin şu şekilde konuştu;

“Görevi kötüye kullanma konusundaki cezalar 2008 yılından beri etkili olacak şekilde geliştirilmedi. Bankacıların yanlış eylemler sonucunda hapse gireceği korkusu yok.”