Gördes'teki kazada ölen kayınvalide, damat ve torun toprağa verildi

Ahmet İNCE/GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Gördes ilçesinde, karşıdan gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'ne (MASKİ) ait kamyonet ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet Şengül (31), kayınvalidesi Elveda Kahraman (50) ve oğlu Ekrem Şengül (3) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Dün saat 15.00 sıralarında, Manisa\'dan Gördes\'in kırsal Şeyhyayla Mahallesi yönüne giden Ahmet Şengül\'ün kullandığı 45 M 2051 plakalı otomobil, Gördes-Manisa karayolunun Kızıldam Köprüsü yakınlarında karşıdan gelen, MASKİ\'ye ait Mehmet Kaya yönetimindeki 45 DA 157 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin, bir elektronik eşya fabrikasında çalışan sürücüsü Ahmet Şengül, yanındaki kayınvalidesi Elveda Kahraman, oğlu Ekrem Şengül olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Emine Şengül (29) ve diğer aracın şoförü Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gördes Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişi için bugün öğlende, Şeyhyayla Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, AK Partili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, MASKİ yetkilileri ve köylüler ile Şengül Ailesi\'nin yakınları katıldı. Cenazede oğlu, torunu ve dünürünü kaybetmenin acısını yaşayan Ekrem Şengül, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından omuzlarda taşınan cenazeler, mahalle mezarlığına götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan kamyonet şoförü Mehmet Kaya taburcu edilirken, diğer yaralı Emine Şengül\'ün ise Gördes Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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