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Gördes'teki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ahmet İNCE/GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Gördes ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek takla atan ve şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01 Haziran 2018 22:47

Ahmet İNCE/GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Gördes ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek takla atan ve şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Gördes- Akhisar karayolu Softalar mevkisinde meydana geldi. Cevahir Cevahir (38), yönetimindeki 34 DN 8968 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan evli ve 2 çocuk babası Nuri Işık Çolak (61), kaza yerinde öldü. Sürücü Cevahir ile araçtaki diğer yolcu Hacı Murat Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Gördes Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası, sağlık durumları ağır olan iki yaralı ambulansla Akhisar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Araçtakilerin bir taş ocağı işletmesinde çalıştıkları ve işe gittikleri öğrenildi. Ölen Çolak\'ın, taş ocağında kamyon şoförü olarak görev yaptığı belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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