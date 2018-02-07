Gördes Okuyor projesiyle okumaya teşvik

Kadir ÖZEN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Gördes ilçesinde kültürel alanda hayata geçirilen \'Gördes Okuyor\' projesi, halkı okumaya teşvik ediyor. İlçenin tarihi ve el değmemiş eşsiz mekan ve eserlerinin de gösterildiği projenin tanıtım videosu ise, izleyenlerin beğenisini topladı.

Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz\'ın liderliğini yaptığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün koordinatörlüğünü üstlendiği \'Gördes Okuyor\' Projesi, takdir topladı. İlçede başlayan ve ülke geneline yaygınlaştırılmasını hedeflenen projede, insanlar kitap okumaya teşvik edildi. 7\'den 70\'e halkı bir kitapsever ve iyi birer okuyucu yapmayı amaç edilen proje, Gördes Belediyesi Mübin Sarıoğlu Konferans Salonu\'nda kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, eğitimcilerin, öğrencilerin ve halkın katıldığı bir tanıtım programıyla hayata geçirildi.

KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Proje kapsamında yeni eğitim sezonuyla Gördes\'in önemli merkezlerinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu bahçesinde, Engelsiz Engelliler Parkı\'nda, çarşı merkezinde, Şehit Makbule Hanım ve Hükümet Konağı Meydanı\'nda yüzlerce öğrenci ve geniş halk kitlelerinin katılımıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlenerek kampanyaya dikkat çekildi. Şehir merkezindeki kuru bir ağaç ise yaprak şeklindeki kitap kapakları ile \'Kitap Ağacı\'na dönüştürüldü.

DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Bunun yanında \'Gördes Tarihini Okuyor\' başlıklı bir video da hazırlandı. Videoda birer cümleyle yer alan 7\'den 70\'e kent sakinleri, neden kitap okunması gerektiği, kitabın önemi hakkında görüşlerini belirttti. Bu videoda ayrıca Gördes\'in henüz arkeolojiye açılmamış ve el değmemiş eşsiz değerler barındıran tarihi mekanları ve eserleri de tanıtıldı. Projeye ilginin arttırılması anlamında kentte bir de \'Kitap Okuma, Anlama ve Yorumlama\' yarışması düzenlendi. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler kategorilerinde düzenlenen yarışmaya; Gördes Belediyesi, Gördes Kadınlar Derneği, Gördes Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ile birlikte ilçede faaliyet gösteren şirketlerden META Madencilik ve Gördes Zeolit İşletmeleri de gönüllü sponsor olarak destek verdi.

Projeyle ilgili konuşan Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, \"Dünyaya huzur ve mutluluk gelmesi için kendimizi geliştirmemiz geterkiğine inanıyoruz. Bu nedenle Gördes okuyor projemizi önemsiyoruz. Mutlu bir gelecek, huzurlu bir dünya için gördes okuyor diyoruz\" dedi.

Gördes Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Akyol ise, \"Ya okuyacaksınız ya okuyacaksınız. Çünkü başarmanın temeli buradan geçiyor. Bu coğrafyada ekonomik olarak başarılı olmak için başarmak zorundayız. Başarmak için de donanımlı, birikimli olmak zorundayız. Dolayısıyla okuyarak, birlikte başaracağız\" şeklinde konuştu.

Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, İslamiyette ilk emrin \'oku\' olduğunu vurgulayıp, \"Kitap okumak bizlerin ufkunu açar. Zekayı geliştirir, aklımızın parlaklığını arttırır. Kelime dağarcığımızı geliştirmek için kişisel gelişimize katkı sağlamak için bu projeyi destekliyoruz. Yetişkinlerimize ve gençlerimize bu okuma alışkanlığını kazandırmak için Gördes\'te başlatılan bu projenin ilçemizde ve ülke genelinde yayılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

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