Gorbaçov: Moskova ve Ankara Ortadoğu'da işbirliği yapmalı

Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, Suriye’deki krizin çözülmesi için Rusya ile Türkiye’nin işbirliği yapmasını önerdi. Rusya’nın her iki ülkeyle de iyi bir diyalogunun olduğunu vurgulayan Gorbaçov, Moskova ve Ankara’nın Ortadoğu’nun en etkili oyuncuları arasında olduğunu belirtti.

Yeni Politika Forumu tarafından düzenlenen, eski Başbakan Mesut Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı “Ortadoğu ve Akdeniz’in Geleceği” konulu toplantı için İstanbul’a gelen Sovyet lider, Rusya Analiz Yayın Koordinatörü ve Rusya’nın Sesi Radyosu Muhabiri Fatih Kuduğ'un sorularını yanıtladı.

Suriye'deki krizin çözümünde Türkiye ve Rusya’nın işbirliği yapmasının Ankara ve Moskova yönetimlerinin iradesine bağlı olduğunu kaydeden Gorbaçov, "Rusya’nın Suriye ile sıkı bağları vardır; dolayısıyla işbirliği ya da fikir teatisi bakımından iyi bir müzakere ortağı olabilirler; dışişleri bakanlıkları üzerinden diyalog kurulabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile şu anda ilişkilerimizin, her konuda müzakere edebilecek kadar iyi noktaya geldiğini düşünüyorum. Rusya olarak biz iki ülkeye de açığız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir uluslararası tecrübeye sahip olduğunu belirten Gorbaçov, "Ortadoğu’da tüm olup bitenlerde Türkiye’nin rolü son derece önemlidir. Türkiye hem büyük bir ülke, hem de tarihten bu yana çok deneyimli bir komşumuzdur. Şimdiki durumda da önemli rol alacağını düşünüyorum. Türkiye’ye güvenmeliyiz. Türkiye, Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biri" dedi.

81 yaşındaki efsanevi lider, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte daha iyi olacağına inandığını belirtti. İlişkilerin ekonomik açıdan olduğu kadar insani açıdan iyi olmasının önemli olduğunu vurgulayan Mihail Gorbaçov, Moskova'daki Gorbaçov Fonu'na ait binanın Türk firmaları tarafından inşa edildiğini hatırlattı. (www.rusyaanaliz.com)