Gorbaçov: Batı, Rusya'yı kışkırtıp Putin'i itibarsızlaştırmak istiyor

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Batı devletlerinin ve medyasının Rusya'yı kışkırttığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i itibarsızlaştırmak istediğini söyledi.

Mihail Gorbaçov, BBC'nin de aralarında olduğu Batı medyasının 'Putin'i itibarsızlaştırmak ve ondan kurtulmak için özel emirler aldığını bildiğini' iddia etti.

Gorbaçov, "İstedikleri, fiziksel olarak ondan kurtulmak değil, kenara çekildiğinden emin olmak… Ancak bunun sonucunda, Putin'in popülaritesi yüzde 86'ya ulaştı. Bu gidişle yakında bu yüzde 120'ye yükselecek!" dedi.

85 yaşındaki Mihail Gorbaçov bu açıklamaları, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının 25. yılı vesilesiyle BBC'den Steve Rosenberg'e verdiği mülakatta yaptı.

Gorbaçov bu mülakatında, hem Rusya'daki mevcut durumu hem de Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde yaşananları anlattı.

Eski Sovyet lideri, geçmişte Sovyetler Birliği'nin 'ihanete uğradığı için' dağıldığını vurgularken, bugün ise Batı'nın Rusya'yı kışkırtığını söyledi.

Mülakat sırasında Putin'le aralarında görüş ayrılıkları bulunduğunun da sinyallerinin veren Gorbaçov'a, Putin'in kendisinden akıl alıp almadığına ilişkin soru üzerine ise, "O zaten her şeyi biliyor. Herkes her şeyi kendi tarzıyla yapmayı sever. Fransızların dediği gibi, C'est la vie" yanıtını verdi.

Modern Rusya'da bürokratların milletin zenginlerini çaldığı ve şirketler kurmaya başladığını ifade eden son Sovyet lideri, Putin'in petrol devi Rosneft'in başındaki yakın arkadaşı Igor Sechin'i de devlet işlerine karışmaya çalışmakla suçladı.

Gorbaçov, 21 Aralık 1991'de devlet televizyonunun haber bülteninde "SSCB artık yok" sözleriyle duyurulan Sovyetler Birliği'nin yıkılma sürecini de anlattı.

Bu ünlü anonstan birkaç gün Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna liderleri bir toplantı yapmış ve burada Sovyetler Birliği'nin fesh edilerek, yerine Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması kararını almıştı.

Eski lider, "SSCB'nin başına gelenler benim dramımdı. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde yaşayan herkesin dramıydı" dedi.

Toplantıda liderler, farklı Cumhuriyetleri bir arada tutmakta zorlanan Gorbaçov'a da meydan okumuştu.

BBC ile mülakatında, "Bize ihanet edildi. Arkamdan bıçaklandım" diyen Gorbaçov söyle devam etti:

"Bir sigara yakmak için koca bir evi ateşe verdiler. Sadece güç kazanmak için. Bunu demokratik yollarla yapamadılar. Bu yüzden suç işlediler. Bu bir darbeydi."

Gorbaçov toplantıdan dört gün sonra televizyona çıkarak, Sovyet Devlet Başkanı olarak görevinden istifa ettiğini açıklamış ve Kremlin Sarayı'ndaki Sovyet bayrağı, o gün son kez indirilmişti:

"İç savaşa doğru gidiyorduk ve ben bundan kaçınmak istemiştim. Bizimki gibi bir toplumda bir bölünme veya boğuşma yaşanması, nükleer dahil silahların taşınması, birçok insanın ölümüne ve büyük bir yıkıma neden olacaktı. Sırf iktidarda kalmak için bunun olmasına izin veremezdim. Geri adım atmak benim zaferimdi."

Gorbaçov, 1980'li yıllardan itibaren ekonomik ve siyasi sistemi SSCB'de yeniden yapılandırma ve reform hareketlerini kapsayan Perestroyka adlı programı desteklemişti.

Gorbaçov, istifasını duyurduğu konuşmasında bu reform programı sayesinde 'toplumun özgürlüğüne kavuştuğunu' söylemişti.

Mihail Gorbaçov, döneminin ABD Başkanı Ronald Reagen ile yakın ilişkileri sayesinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinin yolunu açmıştı.

Gorbaçov, ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump için ise şu yorumu yaptı:

"Trump'ın yüksek binalarını gördüm ama onunla yüzyüze tanışacak fırsatım hiç olmadı. Bu yüzden düşünceleri ve politikalarını eleştiremiyorum. Ancak bu ilginç bir durum. Rusya'da herkes Demokratlar'ın kazanacağını düşünüyordu. Dile getirmemiş olsam da, ben de öyle."