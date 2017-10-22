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Goran Bregoviç, Serik'te konser verdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- BESTECİ, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç, Antalya'nın Serik İlçesi'nde konser verdi

22 Ekim 2017 14:50

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- BESTECİ, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç, Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde konser verdi. Gecede Anadolu Ateşi dans grubu da gösteri sundu.
OTI Holding\'in 25\'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land Of Legend Thema Park\'ta kutlama programı düzenlendi. Programa OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, sektör temsilcileriyle holdingin çalıştığı ülkelerden partnerlerinin temsilcileri katıldı. Törende konuşan Ayhan Bektaş, \"Çıktığımız yolda çok önemli prensipler edindik. Kaliteli çalışmalarımızı belgelendirdik. Hatta sektörde bu belgelere hak kazanan ilk şirket olduk. Markalaşmak önemli bir hedefti. Misafirlerimize en iyi hizmeti vermek edası ve bu istekle çalıştık\" dedi.
Bektaş\'ın konuşması ardından \'Anadolu Ateşi gösteri grubu sahneye çıktı. Sonrasında ise besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç konser verdi. Yaklaşık 2 saatlik konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Bregoviç, büyük ilgi gördü.

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