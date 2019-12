T24- Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic, cuma akşamı İstanbul'da. Konser, 8 Ekim Cuma günü saat 21.00'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta.







Çingeneler Zamanı' filminin klasikleşmiş müziği ile hafızalara kazınan Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic, 8 Ekim cuma akşamı Maçka Küçükçiftlik Park’ta sevenlerine müthiş bir konser verecek. Tüm İstanbul konserleri kapalı gişe olan ve akıllardan çıkmayan müziklere imza atan Goran Bregovic, konserinde müzik hayatına sığdırdığı 21’in üzerinde albümünün en güzel parçaları ile İstanbullular’a keyifli bir gece yaşatacak.



Emir Kusturica imzalı ‘Çingeneler Zamanı’, ‘Arizona Rüyası’ ve ‘Yeraltı’ gibi filmlerin klasikleşmiş müziklerine imza atan Goran Bregovic ile sahne alacak The Wedding&The Funeral Band, muhteşem repertuarlarıyla sevenlerini unutulmayacak bir müzik ziyafeti çekecek.







ÖNCE ROCK YAPTI





Goran Bregovic, Sırp bir annenin ve Hırvat bir babanın oğlu olarak 1950 yılında Saraybosna’da dünyaya geldi. 16 yaşındayken konservatuardaki klasik keman eğitimini bırakan Bregovic, Yugoslavya’nın en başarılı gruplarından sayılan 'White Button' adında bir rock grubu kurdu. Film müziğine ilk olarak 1978’de Mica Milosevic’in 'Nije Nego' filmiyle başladı.



Bregovic’in en renkli ortaklığı, yönetmen Emir Kusturica ile gerçekleşti. 1989’da 'Çingeneler Zamanı', 1993’de 'Arizona Rüyası', 1995’te Cannes Film Festival’ini kazanan 'Yeraltı' ve 1998’de 'Crna Macka' gibi filmlerin klasikleşmiş müziklerine imza attı. Sanatçı, Balkanlar’ın geleneksel müziğini, günümüz teknikleriyle sunarak büyük bir dinleyici kitlesi edindi.







BÜYÜK KONSERLER





Goran’ın müzik kariyeri, Balkanlar’daki geleneksel çok sesli müzik ile popüler müziğin birleşimi ile güney Slav ve çingene temaları üzerine devam etti. 1999 yılında George Dalaras ile Thessaloniki-Yannena with Two Canvas Shoes adlı albümü yaptı. 2000 yılında Polonyalı ünlü şarkıcı Kayah ile albüm çıkardı. 2005 yılında ise Bijelo Dugme ile üç büyük konser verdi. Sarajevo, Belgrad ve Zagreb’te yapılan konserlerin her birini 100 binden fazla kişi izledi.