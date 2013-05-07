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Kültür-Sanat

Goran Bregoviç 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da

Goran Bregoviç: Sevgilim İstanbul. Onu çok özledim, gün sayıyorum

07 Mayıs 2013 15:01

Balkanlar'ın en sevilen besteci ve şarkı sözü yazarlarından bir olan Goran Bregoviç, 14 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek. Türkiye'de çok sevilen sanatçı, 2 yıl aradan sonra yeniden geleceği İstanbul konseri için 'Sevgilim İstanbul. Onu çok özledim, gün sayıyorum" dedi.

Wedding and Funeral Band beraber konserler veren ve film müziğine ilk olarak 1978'de Mica Milosevic'in 'Nije Nego' filmiyle başlayan Bregovic'in en renkli ortaklığı ise yönetmen Emir Kusturica ile gerçekleşti. 1989'da "Çingeneler Zamanı", 1993'te "Arizona Dream", 1995'de Cannes Film Festival'ini kazanan "Underground" ve 1998'de "Crna Macka" filmlerinin müziklerini yaparak Kusturica ve Bregovic çok başarılı bir ikili haline geldi. Bregoviç, ayrıca 2008’de Can Dündar’ın yazıp yönettiği "Mustafa" filminin müziklerini de yaptı.

Goran Bregoviç'in eserlerinden bazıları Sezen Aksu, Oya-Bora ve Candan Erçetin gibi müzisyenler tarafından Türkçe sözlerle seslendirildi.

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