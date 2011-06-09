-GORAN BREGOVİÇ 14 HAZİRANDA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Balkan müziğinin dünyaca ünlü sanatçısı Goran Bregoviç, 14 Haziran tarihinde Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alacak. Şaşkınbakkal Hayal Kahvesi, yarın Soul Stuff isimli gruba ev sahipliği yapacak. Türkçe özgün müziğin eskimeyen sesi Bülent Ortaçgil de aynı gün Cemil Topuzlu Açık Hava Sahne'sinde konser verecek. Akustik gitarıyla birçok başarılı esere imza atan sanatçı Alkan Akdağ, 14 Haziran tarihinde Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir performans sergileyecek. Yaptığı alternatif müziklerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Jehan Barbur, 16 Haziran tarihinde Mask Live Music Club'ta dinleyicileriyle buluşacak. -SAHNE SANATLARI- Alman Tiyatrosunun önemli yazarlarından Gesine Danckwart'ın yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği ''Ekmek Parası'' 16 Haziran tarihinde Beyoğlu Terminal Sahnesi'nde perdelerini açacak. Sami Berat Marçalı'nın yazdığı, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun sahneye koyduğu ''Limonata'' isimli oyun, 13 Haziran tarihinde İkinci Kat Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Metin Zakoğlu'nun reji koltuğunda oturduğu ''Aşkımızda Virüs Var'', yarın Metin Zakoğlu Ev Tiyatrosun'da izlenebilecek. Son zamanlarda yaygınlaşan sosyal ağlardan kurulan duygusal ilişkilere göndermelerde bulunan oyunda, Duygu Paracıkoğlu ve Tuncay Bayezıt görev alacak. -GÖRSEL SANATLAR- Ayşegül Süter, Burak Bedenlier, Burcu Aksoy, Can Ertaş, Didem Ünlü, Gonca Sezer, Jerome Symons ve Shiri Shamir'in eserlerinin bulunduğu ''Ellerine Bak'' isimli resim sergisi, 15 Haziran tarihinden itibaren PG Art Gallery'de sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Her sanatçının kendi özgün dilleri üzerinden, ''müdahale eden'' ve ''değiştiren'' insan öykülerini anlatıkları eserlerin yer alacağı sergi, insanın psikolojik ve sosyolojik varlık sebeplerini inceliyor. Sergi, 20 Temmuz tarihine kadar açık kalacak. İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 16 Haziran tarihinden itibaren, ''Parodiler: Çizgi Roman Kendini Hicvediyor'' isimli sergiye ev sahipliği yapacak. Thierry Groensteen'in küratörlüğünü yapacağı sergiye gelenler, edebiyat, peri masalları, resim, sinema, televizyon ve sinema dünyasında ünlenmiş, Tarzan, Robin Hood, Sherlock Holmes, Conan ve Harry Potter gibi efsanevi kahramanları hicveden eğlenceli çalışmalar yer alacak. Fransa'daki ünlü Angouleme Çizgi Roman Festivali çerçevesinde yer almış sergi, 10 Eylül tarihine kadar görülebilecek.