Google'la elektrik tasarrufu

Google’ın son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.
Fakat bu sefer ki hizmeti interneti ile ilgili değil. Google bundan sonra evinizde veya işinizde ne kadar elektrik harcadığınızı hesaplayacak ve faturalarınızı düşürmeye yardım edecek.
Günümüzde birçok farklı alanda ilginç hizmetleri bulunan Google, bakıldığında internet ile ilgisi olmayan bir alana, elektrik faturalarına el attı.
Google resmi sitesinde duyurulan ve şuan deneme safhasında olan “Enerji Bilgi Sistemi” evinizde bir ayda ne kadar elektrik harcadığınızın, hangi cihazın ne kadar elektrik tükettiğini size grafiklerle beraber sunacak. Sizde bu veriler ışığında elektrik tüketimini düzenleyip tasarruf yapabileceksiniz. Site yapılan açıklamada göre deneme aşamasında olan bu sistemi kullanan kullanıcılar bir senede elektrik faturalarında %15 oranında tasarruf sağladı.
Tabii ki Google gelip bu verileri evinizden almayacak. Google’ın geliştirdiği bir yazılımı bilgisayarınıza indirip, evinizin elektrik tüketimi ile ilgili verileri bu yazılıma gireceksiniz. Ardından gerekli web sayfasına girerek tablolar halinde hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını görebileceksiniz. Bu sayede hangi cihazın ne kadar sürede, ne kadar elektrik harcadığını görebilecek ve bu verilere göre gerekli ayarlamalarınızı yapabileceksiniz.
Geçen cadılar bayramında bu hizmetin çok benzerini "Perili ev 2008" ismi altında ingilizce "http://www.google.com/hauntedhouse08/
" olarak devreye sokan Google'ın yeni uygulamasının çok daha ayrıntılı olacağı belirtiliyor.