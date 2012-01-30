T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Google'ın 'yeni sözleşme' tuzağı

Facebook halka arz için harekete geçti. Şirketin halka arzdan 10 milyar dolar sermaye girişi elde etmesi bekleniyor.

30 Ocak 2012 02:00


T24 - Facebook halka arz için harekete geçti. Şirketin halka arzdan 10 milyar dolar sermaye girişi elde etmesi bekleniyor.

Facebook'a 'halk'tan 10 milyar dolar gelecek

Dünyanın önde gelen sosyal paylaşım sitesi Facebook halka açılıyor. Facebook, uzun süredir beklenen halka arzını bu hafta açıklamak için harekete geçti. cnbc-e'nin The Wall Street Journal'a dayandırdığı haberine göre Facebook halka arz için gerekli işlemleri çarşamba gününe kadar başlatabilir.

Uzmanlara göre Facebook'un halka arzından 10 milyar dolara yakın sermaye girişi sağlanabilir. Facebook'un bu kadar kaynak yaratması halinde, bu halka arz, tarihteki en büyük teknoloji şirketi halka arzlarından biri olacak.

Facebook'un halka arzından sonra piyasa değerinin 75 milyar ila 100 milyar dolar olması bekleniyor. Halka arzda Goldman Sachs'ın önemli bir rol üstleneceği de söyleniyor.


Zuckerberg daha da zengleşecek

Facebook'un halka arzı, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'ü daha da zengin yapacak. Dünyanın en genç milyarderlerinden olan Zuckerberg'ün şu anki servetinin 17.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu servetin çok büyük bir kısmı da, Zuckerberg'ün Facebook'taki hissesinden geliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24