Google'ın 'yeni sözleşme' tuzağı



T24 - Facebook halka arz için harekete geçti. Şirketin halka arzdan 10 milyar dolar sermaye girişi elde etmesi bekleniyor.





Dünyanın önde gelen sosyal paylaşım sitesi Facebook halka açılıyor. Facebook, uzun süredir beklenen halka arzını bu hafta açıklamak için harekete geçti. cnbc-e'nin The Wall Street Journal'a dayandırdığı haberine göre Facebook halka arz için gerekli işlemleri çarşamba gününe kadar başlatabilir.



Uzmanlara göre Facebook'un halka arzından 10 milyar dolara yakın sermaye girişi sağlanabilir. Facebook'un bu kadar kaynak yaratması halinde, bu halka arz, tarihteki en büyük teknoloji şirketi halka arzlarından biri olacak.



Facebook'un halka arzından sonra piyasa değerinin 75 milyar ila 100 milyar dolar olması bekleniyor. Halka arzda Goldman Sachs'ın önemli bir rol üstleneceği de söyleniyor.





Zuckerberg daha da zengleşecek

Facebook'un halka arzı, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'ü daha da zengin yapacak. Dünyanın en genç milyarderlerinden olan Zuckerberg'ün şu anki servetinin 17.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu servetin çok büyük bir kısmı da, Zuckerberg'ün Facebook'taki hissesinden geliyor.







