Google'ın 'yapay zekâlı cerrahı' doktorların yardımına koşacak

Google, sağlık firması Johson&Johson ile cerrah robotlar geliştirilmesi için işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında Google’ın yaşam bilimleri mühendisleri, Johson&Johson’ın medikal cihaz üreticisi Ethicon firmasıyla çalışacak. Amaç doktorlara ameliyatlarda yardım edecek yapay zekâlı robotlar geliştirmek.

Doktorlara müdahale esnasında yardımcı olacak robotlar, cerrahi araçların kontrolünü artırarak travma riskini minimuma indirmeyi amaçlıyor. Cerrahlar ayrıca ameliyat aletlerini uzaktan kontrol ederek, deri altındaki işlemleri daha küçük yara oluşturarak ve daha az kan kaybına neden olarak gerçekleştirebilecek.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Google cerrah robotların görme ve görüntü analizi teknolojisini ise sürücüsüz araçlarda geliştirdiği tekolojisiyle sağlayacak. Google ve Ethicon insan gözüyle detaylı görülmesi mümkün olmayan kan damarları, tümör izleri ve sinirlerin ekrandan gözlemlenebilmesi için görüntüleme ve sensör teknolojileri geliştirecek.

Google’ın yaşam bilimleri ekibinin başında yer alan Andy Conrad, ‘cerrahlara en doğru anda ihtiyaçları olan bilgiyi verecek akıllı yazılımlar geliştirmek istediklerini’ belirtti. Google, Ethicon’a veri analizi ve makine görüşü hakkında yazılım sunacak ancak robotların kontrol mekanizması teknolojisine karışmayacak.

Dünyanın en büyük sağlık ürünlerini üreticilerinden biri olan Johson&Johson ile işbirliği yapan Google, geçmişte örneklerini sunduğu medikal icatları artırmayı amaçlıyor.