Google'ın Whatsapp'a rakip olarak tasarladığı Allo, çarşamba günü piyasaya çıkıyor

Google'ın daha önce yaz sonunda çıkacak dediği Allo'nun 21 Eylül'de piyasaya çıkacağı iddia edildi. Mayıs ayında düzenlenen I/O konferansında müjdesi verilen akıllı mesajlaşma uygulaması kullanıcıların kimliğini telefon numaralarıyla belirleyecek. Allo'da uçtan uça şifreleme, geçici özel mesaj, çıkartma ve metin düzenleme seçeneklerinin bulunması bekleniyor.

WhatsApp gibi tutmuş bir uygulamanın karşısında Google'ın en çok güvendiği şey ise Allo'nun yapay zekası olacak.

Otomatik öğrenme refleksine sahip olacak Allo, kullanıcılar için mesajlara verilecek tepkileri öğrenerek önerilerde bulunacak.

Örneğin size gönderilen bebek fotoğrafı için 'Çok sevimli' yanıtını önerecek olan uygulamanın birçok fotoğrafı tanıyabileceği belirtiliyor.

WhatsApp ve Allo arasındaki 5 fark

Kullanım kolaylığı

Google Allo Google Asistant ile birlikte çalışarak kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor. Whatsapp ise kullanım açısından standart özellikleri sunarak herhangi bir yardımcı bulundurmuyor.

Akıllı cevap özelliği

Google Allo merakla beklenen “Akıllı Cevaplama” adlı bir özellikle birlikte geliyor, uygulama zamanla mesajlaşma sırasında kullanılan kelimeleri hafızasında tutarak kullanıcıya cevaplama kolaylığı sağlamayı amaçlıyor. Whatsapp’da ise böyle bir özellik bulunmuyor.

Metinsel farklar

Google Allo farklı boyutlarda metinler göndermeyi desteklerken, metinsel anlamı arttırıcı boyutlar kullanmaya izin veriyor. Whatsapp’da henüz böyle bir özellik bulunmuyor.

Çizimler

Google Allo kullanıcılara resim çizme, görseller üzerinde oynama imkanı sunuyor, Whatsapp’da henüz böyle bir özellik yok.

Kullanıcı yoğunluğu

Whatsapp tüm dünyada herkese yayılmışken Google Allo’nun henüz piyasaya çıkmaması ne kadar yayılacağı noktasında meraklandırıyor. Whatsapp kadar yaygın bir uygulama karşısında Google Allo’nun getirdiği yeniliklerin ne kadar etkili olacağı merak konusu olmuş durumda.