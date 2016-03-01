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Bilim / Teknoloji

Google'ın sürücüsüz otomobili otobüse çarptı

Otomobil, 14 Şubat'ta saatte 3 km hızla giderken, saatte 24 km hızla hareket halinde olan bir otobüsün önüne sürdü

01 Mart 2016 10:33

Google firmasının geliştirdiği sürücüsüz otomobillerden biri, Şubat ayında California'da bir otobüse çarptı. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

BBC Kuzey Amerika teknoloji muhabiri Dave Lee'nin haberine göre Google'ın sürücüsüz araçları daha öncede kazaya uğramıştı ancak hiç kazaya sebebiyet vermemişti.

Firma, kazanın nedenini görüşmek üzere California Motorlu Araçlar Birimi'yle bir araya gelecek.

Otomobil, 14 Şubat'ta saatte 3 km hızla giderken, saatte 24 km hızla hareket halinde olan bir otobüsün önüne sürdü.

Google aracının içindeki kişinin, otobüsün yavaşlayacağını düşündüğü, bu nedenle aracın otomatik sürücü sistemine müdahale etmediği bildirildi.

Kaza, Google'ın merkezine yakın Mountain View'da meydana geldi.

 

"Otobüs duracak sandı"

 

Yazılı açıklamasında şirket "Kazada açıkça bizim de sorumluluğumuz var. Eğer otomobilimiz hareket etmeseydi, çarpışma olmayacaktı. Bununla beraber, test sürücümüz de aracın trafiğe girmesi için yeterli mesafenin açılabilmesi için otobüsün yavaşlayacağını veya duracağını düşündü" dedi.

Google'ın sürücüsüz otomobilleri ABD genelinde bir milyon milden uzun bir mesafe kat etti ve şimdiye kadar yalnızca 'hafif kazalar' yaşandı.

Tüm bu kazalarda diğer sürücüler hatalı bulundu.

Firma, sürücüsüz otomobil teknolojisinin testine dair bu ay ayrıntılı bir rapor yayınladı.

Araçların algoritmasında değişikliğe gidildiğini ve sistemin geliştirildiğini belirten firma şu açıklamayı yaptı:

"Bundan sonra otomobillerimiz, otobüslerin veya diğer büyük araçların kendilerine göre hareket etme ihtimallerinin daha düşük olduğunu anlayacak ve umuyoruz bunun gibi durumları ileride daha incelikli değerlendirecek."

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google sürücüaraba3 km hız

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