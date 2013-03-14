Google'ın popüler servisi kapanıyor

Kullanıcıların yoğun ilgi göstermediği servisleri bir bir kapatan Google, son olarak Google Reader servisinin fişini çekmeye hazırlanıyor.

RSS üzerinden birçok web sayfasını takip etmeye olanak veren Google Reader'ın kapatılacağı duyuruldu. 1 Temmuz'da sona erecek olan ve yaklaşık sekiz yıldır kullanıcılara hizmet veren Google'ın RSS takip etme servisi Google Reader'ın ilgi görmediği için kapatıldığı düşünülürken, Google'dan servisin neden kapatıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eğer Google Reader kullanıcısıysanız kullanmakta olduğunuz RSS listelerini dışarı çıkararak yedeklemeniz gerekiyor. Bunun için ise henüz 4 ayınız var.