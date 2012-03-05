Google'ın popüler servisi hızla eriyor

T24 - Google'ın Google Music servisi, umduğu kadar iyi gitmiyor. Servis her hafta üye kaybediyor. İsmini vermeyen bir dijital müzik yöneticisi, servis hakkında konuştu ve Google Music'in yayına başladığı ilk günden beri sürekli kan kaybettiğini düşündüğünü belirtti.

Bu sözler üzerine bir araştırma başlatan CNET, Google Music için hiç hoş olmayan sonuçlarla karşılaştı. The Music Void'den köşe yazarı Wayne Rosso'ya konuşan gizli bir kaynak "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Hayret verici bir şey. 200 milyonun üzerinde Android telefon piyasada ve böyle bir potansiyel varken hala kullanıcı kaybediyorlar, inanması bile güç" sözlerini kaydetti.

CNET'e göre, Google Music'in kullanıcı adaptasyonu ve geliri umulanın çok altında olmasına rağmen henüz kimse servisin ölüm çanlarını çalmış değil. Google Music servisi İngiltere'de daha yeni çalışmaya başladı ve Google, servisi Amerika'da Beta olarak başlatmak gibi değişik bir karar almıştı, üstelik hiçbir reklam yapmadan... Servis daha sonra geçtiğimiz Kasım ayında tam teşekküllü olarak çalışmaya başlamıştı.

Google, Google Music kullanıcılarının sayısı hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.