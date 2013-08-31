Google’ın patronu yeni sevgilisini buldu

Google’un kurucularından milyarder işadamı Sergey Brin, altı yıllık evliliğini sonlandırmak üzere. Serveti 15 milyar doları aşan Rus işadamı, İngiltere’den ABD’ye yerleşen 28 yaşındaki Google çalışanı Amanda Rosenberg ile ilişki yaşamaya başladı.

Cambridge Düşesi Kate Middleton ile yıllık 31 bin sterlin olan Marlborough College’a giden İngiliz Amanda Rosenberg, Londra’dan geldiği San Francisco’da Google’ın patronu Sergey Brin’in sevgilisi olmayı başardı.

ABD’ye geldiği ilk günlerde yalnızlık çeken ve öğlen yemeklerini tuvalette tek başına yiyen Rosenberg, bir anda dünyanın gündemine düştü.

Google, birkaç gün önce Brin’in altı yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Anne Wojcicki’den aylardır ayrı yaşadığını doğrulamıştı. Eğer Brin boşanırsa, 28 yaşındaki Hong Kong asıllı Rosenberg ile evlenmesi bekleniyor.

Brin ile Rosenberg ilk kez, geçtiğimiz hafta sonunda New York Moda Haftası’nda yan yana belirdi. Her ikisi de Google Glass gözlükleri takan Brin ve Rosenberg, dünyanın en çok konuştuğu çiftler arasına girdi.

Rosenberg’in, Google Glass biriminin pazarlama müdürü ve aynı zamanda Brin’in yeni sevgilisi olduğu anlaşıldı.

Leeds Üniversitesi’nden mezun olduğu öğrenilen ve San Francisco’ya taşınmadan önce Wimbledon’da yaşayan Rosenberg, transfer talep etmesinin ardından ABD’ye gönderildi ve kendisini Google Glass biriminde buluverdi.

Rosenberg, Brin’le evlenmesi halinde bir anda dünyanın en zengin ve ünlü kadınlarından biri olacak.