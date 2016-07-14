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Yaşam

Google'ın patronu Marmaris koylarında tatil yapıyor

Eric Schmidt, 12 misafir kapasiteli 6 kabini bulunan yatıyla tatil yapıyor

14 Temmuz 2016 11:26

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google’ı çatısı altında bulunduran Alphabet’in İcra Kurulu Başkanı Eric Schmidt, yatıyla açıldıkları Muğla sahillerinde yakınlarıyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

Dünyanın en zengin iş adamları arasında gösterilen Eric Schmidt’in 2009’da 72 milyon dolara aldığı 59 metrelik mega lüks yatı ‘Oasis’, ilk olarak 11 Temmuz’da öğleden sonra Dalaman Ekincik koyunda görüldü. İnternette deniz araçlarının seyri hakkında bilgi verilen sitelerdeki verilere göre, Oasis daha sonra Marmaris’e doğru yol aldı.

Marmaris ilçe merkezi yakınlarında bir süre dolaştıktan sonra gece boyu Datça-Bozburun Yarım Adası etrafını turladı. 12 Temmuz sabahı erken saatlerde demir attığı Marmaris’in Değirmenbükü Koyu’nda 6 saat kadar kaldı.

Gece ise yine Marmaris’in Çamlı Mahallesi açıklarında kaldı, bu sabahın ilk ışıklarıylaBodrum’a doğru hareket etti. Çanlı Mahallesi sakinleri, gece boyu ışıklandırılan yattanmüzik ve eğlence seslerinin yükseldiğini söyledi. 12 misafir kapasiteli 6 kabini bulunan 59 metrelik yatta diskoya dönüştürülebilen spor salonu olduğu da biliniyor.

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