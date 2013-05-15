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Yaşam

Google'ın kurucularından Larry Page ses teli felci geçirdi

Larry Page: Patronluğa devam edeceğim. Sadece kendim ve muhtemelen halk için uzun konuşmalar yapmak daha sıkıcı hale gelebilecek

15 Mayıs 2013 11:46

Arama motoru Google'ın kurucularından Larry Page'in, kısmi ses teli felci geçirdi. Page, Google'ın sosyal ağ birimi Google Plus'tan yaptığı açıklamada, sesi öncekinden kısık olsa da patronluğa devam edeceğini belirtti.

Larry Page (40), kendisi ve muhtemelen halk için uzun konuşmalar yapmanın daha sıkıcı hale gelebileceğini de ifade etti.

Daha önce, Google şirketinin yönetim kurulu başkanı Page'in rahatsızlığının larenjit, ses tellerinde lezyon, hatta tiroid kanseri olabileceği iddia edilmişti.

Ses teli felçleri gırtlak kaslarını hareket ettiren sinirlerin çalışmaması sonucu meydana geliyor.

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