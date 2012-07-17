Google'ın 'kadın mimarı' Yahoo CEO'su oldu

İnternet devi Yahoo, uzun yıllar Google’da yöneticilik yapan Marissa Mayer’ı yeni CEO’su olarak atadı.



Yahoo’nun eski CEO’su Scott Thompson, sahte diploma skandalı nedeniyle Mayıs ayında istifa etmişti. Thompson’un yerini geçici olarak Ross Levinsohn doldurmuştu.

Yahoo’nun beşinci kadın CEO’su olan Mayer, aynı zamanda arama motoru devinin başkanı ve yönetim kurulu üyesi oldu. Yahoo, dün yapılan atamanın ardından yapılan açıklamada, “İnternet yöneticiliğinde öncü bir isim olan Mayer’ın atanması, ürün yeniliğine odaklandığımızın bir işareti olduğu gibi kullanıcı tecrübesi ve reklam gelirlerinde daha başarılı olmamızı hedefliyor” denildi.

Google’da son olarak Google Local, Maps ve Location hizmetlerinden sorumlu olan Mayer, Google Maps, Google Earth, Street View ve restoran reyting hizmeti Zagat’ın masaüstü bilgisayar ve mobil cihazlar sorumlusuydu.

Mayer, Google’a 1999 yılında, şirketin 20’inci çalışanı olarak katılmıştı. Google’a 100’den fazla içerik kazandıran Mayer, görüntü, kitap ve ürün araması, araç çubuğu, iGoogle, Google News ve Gmail gibi önemli içerik ve hizmetlerin mimarı olmuştu.



Google'ın kadın mimarı



Google’daki görevinden dün istifa ettiği açıklanan Mayer, ABD’deki teknoloji çevreleri tarafından “Google’ın ilk kadın mühendisi” olarak tanımlanıyordu.

Mayer’ın Yahoo’nun yeni CEO’su olarak atanması, Levinsohn’un bu görevi sürdürmesini bekleyen çevrelerde şaşkınlık yarattı. Yahoo yönetim kurulu başkanı Fred Amoroso, “Mayer’ın teknoloji, tasarım ve ürün yönetimindeki başarılarıyla Yahoo için gerçek bir lider olacağı yönünde oy çokluğuyla karar aldıklarını” söyledi.

Yeni görevine atanmasının ardından bir açıklama yayımlayan Mayer, “Yahoo çalışanlarıyla iş yapmak için sabırsızlandığını, kullanıcılara yeni ürünler, içerik ve kişiselleşmiş tecrübe sunmak ve yeni hizmetlerini tüm dünyaya pazarlamak istediklerini” söyledi.

Yahoo, Mayer’ın atanmasını borsa işlemlerinin sona ermesinin ardından açıkladı. Borsa kapanışından sonra yapılan işlemlerde şirketin hisseleri yüzde 2 artış gösterdi.