Google'ın gizlilik ve pil düşmanı 7 uygulaması

Google’ın mobil işletim sistemi Android, çoğu Google hizmeti gibi bilgilerinizi toplayarak Google’a gönderiyor. Google ise bu değerli verileri paraya dönüştürüyor. Dahası bu uygulamalar, pilinizin de normalden hızlı tükenmesine yol açabiliyorlar. Android’li cihazınızda, uygulamaların ayarlarına göz atarak veri paylaşımını kısıtlamanız yada uygulamaları devre dışı bırakmanız mümkün.

Google Play Hizmetleri (ve Google Play Store)

Root erişiminiz yoksa Play Hizmetleri’ni kaldırmanız mümkün değil. Fakat bazı cihazlarda devre dışı bırakmanız mümkün.

Play hizmetlerini devre dışı bırakmak isterseniz Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve burada Google Play Hizmetleri’ne tıklayarak devre dışı bırakın. Bunu her telefonda yapmanız mümkün olmayabilir.

Google Now uygulaması veya Google uygulaması

Bu uygulama telefonunuza Google arama işlevini eklemekle kalmıyor, başka birçok görevi de üstlenebiliyor. Kısaca hakkınızda çok şey öğrenebiliyor. Google uygulamasını root’suz kaldıramazsınız ancak devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar > Uygulamalar > Google Uygulaması yolunu izleyin ve uygulamayı devre dışı bırakın.

Google Maps

Google Maps uygulaması da root’suz kaldıramayacağınız uygulamalardan.

Devre dışı bırakmak isterseniz, Ayarlar > Uygulamalar’a gidin ve Google Maps’i seçin. Son olarak Devre dışı bırak düğmesine basın.

Google Takvim

Çoğu telefonda root’suz olarak Takvim’i kaldırmanız mümkün olmayacaktır. Ancak Takvim’i devre dışı bırakmak isterseniz, Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve önce Takvim’i, sonrasında Devre dışı bırak’ı seçin.

Google Fotoğraflar

Bu uygulamayı da kaldırmanız mümkün değil ancak Ayarlar > Uygulamalar > Fotoğraflar yolunu izleyerek devre dışı bırakabilirsiniz. Karşıya fotoğraf yüklemeyi etkinleştirdiyseniz, Google, fotoğraflardaki herkesi zaten taramış olabilir. Bu işlevi kapatmak için Fotoğraflar uygulamasını açın ve ayarlardan “Yüz gruplama” işlevini kapatın.

Google Hangouts

Hangouts da Root’suz telefonlarda kaldırılamayan uygulamalardan. Devre dışı bırakmak için ise, Ayarlar > Uygulamalar > Hangouts yolunu izleyin ve Devre dışı bırak’a basın.

Google Chrome

Chrome’u çoğu cihazda root erişimi olmaksızın kaldıramıyorsunuz. Ancak isterseniz tarayıcıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar > Chrome yolunu izleyin ve Devre dışı bırak’a dokunun.

Alternatif web tarayıcısı olarak gizliliğinizi Chrome gibi ezip geçmeyen Firefox’u kullanabilirsiniz.