Google’ın gizli projesi: Robotlar

Google’ın akıllı telefon piyasasını ele geçiren Android işletim sisteminin eski teknoloji şefi Andy Rubin, görevinden ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülmüştü. Rubin, New York Times’a verdiği röportajda, Google ile sessiz sedasız yürüttükleri yeni proje hakkında açıklamalar yaptı: Robot geliştirmek.

Android’in eski patronu Andy Rubin, Mart ayında görevinden ayrılacağını açıkladığında teknoloji dünyasında şaşkınlığa neden olmuştu. Rubin, görevini terk ettikten sonra sessizliğe gömülürken, hakkında ‘robotlar üzerinde çalıştığına’ yönelik spekülasyonlar çıkmıştı. Rubin, NYT’ye verdiği röportajda iddiları doğruladı.

Google planlarından çok kendi kafasındaki düşünceleri anlatan Rubin, birçok robotik şirketi satın alan Google ile robot teknolojisi üzerinde çalıştığını belirtti.

Rubin, Android’i terk etmesinin ardından Google’ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page’i ikna ettiğini, bir robotik birimine bütçe ayrılması konusunda anlaştıklarını söyledi. Android’in mimarı, robot biriminin, Google’ın sürücüsüz otomobil ve balonlarla internet ağı kurmayı amaçlayan Loon Project gibi çalışmalarını yürüten Google X laboratuvarından ayrı olacağını ifade etti. Hatta, robot laboratuvarı bir gün ayrı bir şirkete bile dönüşebilir ve Google’ın robot firması kurulabilir.

Rubin, Google’ın robot projesinin, Palo Alto, California ve Japonya’daki tesislerde yürütüleceği bilgisini verdi.

'Satılmayacak ama kullanılacak'

Google’ın ne gibi projeler üzerinde çalışacağı kesin olmasa da, şirketin insan benzeri robotlar geliştirmek istediği düşünülüyor. Bu robotların, insanlar gibi hareket etme ve nesnelere yönelme ve tutma kabiliyeti olacağı düşünülüyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Google’ın robotları satılmayacak ama şirketin fabrikalarında kullanılacak. Üretimi Asya’dan kendi topraklarına taşımak isteyen ABD’li şirketlerden biri olan Google, böylece montaj konusunda önemli bir adım atacak.

Lens üreticisi Carl Zeiss’te robot mühendisliği görevinde bulunan ve sonrasında kısa bir dönem Apple’da üretim mühendisi olarak çalışan Rubin, mobil yazılım günlerinden sonra köklerine dönmüş görünüyor. Rubin, robotlara olan sevgisinden dolayı Google’da ‘Android’ lakabını almıştı.

Google’ın tüm gün robotlar üzerinde çalışmasına imkan verdiği Rubin, NYT’ye, “Hobilerimi kariyerimin parçası haline getirmek gibi bir özelliğim var... Bir mühendis ve kurcalamayı seven biri olarak, kendiniz için neler yapabileceğiniz düşünmeye başlıyorsunuz” dedi.