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Bilim / Teknoloji

Google'ın eski CEO'su, şirketin mülakatlarda adaylara sorduğu zeka sorusunu bilemedi

"Hesaplayalım, yarısı ölse... Yok ben ölürsem... Hayır, beğenmezlerse ben ölüyorum. Bu, gerçekten çok kötü bir soru"

29 Kasım 2016 20:13

Google'ın eski CEO'su ve Alphabet'in yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, bir konferansta Google'ın iş mülakatlarında sorulan zeka sorularından birine maruz kaldı. Bir müddet zaman kazanmak için lafı çeviren Schmidt, en sonunda espirili bir yanıt vererek sorudan kaçtı.

Aljazeera'nin haberine göre, Uluslararası sularda düzenlenen Açık Deniz Zirvesi'nde panel konuşmacısı olan Schmidt'in konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Muzip bir katılımcı Schmidt'e, Google'ın iş mülakatlarında sorduğu meşhur zor sorularından birini yöneltti:

"Bir korsan gemisinin kaptanısın. Bir sandık dolusu altın buldunuz. Altının nasıl paylaşılacağını mürettebat oylayacak. Korsanların yarısı teklifini beğenmezse öleceksin. Hem hayatta kalıp hem de altından güzel bir pay nasıl alırsın?"

Soruyu dinleyen Schmidt, zaman kazanmak için yeniden sorulmasını istedi. Ardından bir süre laf çevirerek düşündü, sonra da soruyu kötüledi: 

"Hesaplayalım, yarısı ölse... Yok ben ölürsem... Hayır, beğenmezlerse ben ölüyorum. Bu, gerçekten çok kötü bir soru."

Ve nihayet uygun bir yanıt bulamayınca espri yapıp geçiştirmeyi tercih etti:

"Anlaşılan yarıdan fazlasını mutlu edersem yaşıyorum. O zaman teklifim, yüzde 51'ine altınları pay edip, geri kalanlarına şirketten hisse vermek."

 

İşe alımda 'zeka soruları' trendi

 

Microsoft'un yazılım mühendislerine sormasıyla başlayan bu zeka soruları trendi, doğru cevabı olmayan ancak başvuran kişinin nasıl düşündüğünü anlamayı amaçlayan sorulardı. 

Neyse ki Schmidt şirketten ayrıldıktan sonra Google, son yıllarda bu tarz soruları iş mülakatlarında sormayı bıraktı. Bunun yerine iş pozisyonuna uygun teknik sorular, işle doğrudan ilgili ucu açık problemler soruluyor.

Buna karşın, kısa zaman önce mülakata tabi tutulan bir aday, Google'ın sorularının zorluk derecesinden şikâyet etmişti.

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