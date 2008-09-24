Google'ın cep telefonu işletim sistemi ‘android’ tanıtıldı

İnternetin bir numaralı arama motoru Google'ın, mobil telefonlar için geliştirdiği Android adlı işletim sistemini kullanan ilk cep telefonu İngiltere'de tanıtıldı. Arama devinin işletim sistemini kullanan dokunmatik ekranlı T-Mobile G-1 model cep telefonu, Noel döneminde İngiltere'de satışa çıkacak.

Aylık 40 sterlin (yaklaşık 90 YTL) ödeme planı için ücretsiz verilecek cep telefonunun, sınırsız internet, 3 megapixel kamera, wi-fi, 3 G ve YouTube desteği gibi özellikleri bulunuyor.

Yeni yazılımla kullanıcılar ayrıca, Android Market adlı online bölüme girerek, türlü yeni cep telefonu uygulamalarını indirebilecekler. Google, bu yazılımın geliştirilmesinde aralarında Motorola ve HTC gibi telefon üreticileri, Telefonica gibi operatörler ve İntel ve Qualcomm'un bulunduğu çip üreticilerinin de bulunduğu "Open Handset Alliance" adı verilen bir ortaklıktan yararlandı.

Android yazılımının arkasındaki düşünce, PC'ler için yapılan açık kaynak Linux yazılımı gibi bir telefon işletim sistemi geliştirmekti. Google, Android'i piyasaya sürerek, Symbian yazılımıyla çalışan Nokia ve Mobile işletim sistemini kullanan, Microsoft ile sıkı bir rekabete girişmek zorunda kalacak.