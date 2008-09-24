T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google'ın cep telefonu işletim sistemi ‘android’ tanıtıldı

İnternetin bir numaralı arama motoru Google'ın, mobil telefonlar için geliştirdiği Android adlı işletim sistemini kullanan ilk cep telefonu İngiltere'de tanıtıldı.

24 Eylül 2008 03:00

İnternetin bir numaralı arama motoru Google'ın, mobil telefonlar için geliştirdiği Android adlı işletim sistemini kullanan ilk cep telefonu İngiltere'de tanıtıldı. Arama devinin işletim sistemini kullanan dokunmatik ekranlı T-Mobile G-1 model cep telefonu, Noel döneminde İngiltere'de satışa çıkacak.

 

Aylık 40 sterlin (yaklaşık 90 YTL) ödeme planı için ücretsiz verilecek cep telefonunun, sınırsız internet, 3 megapixel kamera, wi-fi, 3 G ve YouTube desteği gibi özellikleri bulunuyor.

 

Yeni yazılımla kullanıcılar ayrıca, Android Market adlı online bölüme girerek, türlü yeni cep telefonu uygulamalarını indirebilecekler. Google, bu yazılımın geliştirilmesinde aralarında Motorola ve HTC gibi telefon üreticileri, Telefonica gibi operatörler ve İntel ve Qualcomm'un bulunduğu çip üreticilerinin de bulunduğu "Open Handset Alliance" adı verilen bir ortaklıktan yararlandı.

 

Android yazılımının arkasındaki düşünce, PC'ler için yapılan açık kaynak Linux yazılımı gibi bir telefon işletim sistemi geliştirmekti. Google, Android'i piyasaya sürerek, Symbian yazılımıyla çalışan Nokia ve Mobile işletim sistemini kullanan, Microsoft ile sıkı bir rekabete girişmek zorunda kalacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24