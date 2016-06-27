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Bilim / Teknoloji

Google’ın CEO’su hacklendi

Pichai’nin hesabını ele geçirenlerin, Facebook’un kurucusunu hackleyenler olabileceği belirtildi

27 Haziran 2016 23:52

Arama motoru Google, CEO'su Sundar Pichai'nin Quora hesabının bilgisayar korsanları tarafından hacklendiği duyurdu.

Pichai'nin hesabını hackleyen korsan grubun geçtiğimiz günlerde Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i hackleyen grup olabileceği belirtiliyor.

Sözkonusu saldırıyı gerçekleştiren grubun Google'ın CEO'sunun Twitter hesabını ele geçirerek, Pichai'nin ağzından 500 binden fazla takipçisine mesaj attığı ifade ediliyor.

 

Zuckerberg de hacklenmişti 

 

Geçtiğimiz haftalarda 1.5 milyara yakın aktif kullanıcısı bulunan Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları “OurMine” isimli bir hacker grubu tarafından hacklenmişti.

Zuckerberg'in Instagram, Twitter, LinkedIn ve Pinterest hesaplarını ele geçiren grubun Twitter hesabı saldırının ardından dondurulmuştu.

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GoogleCEOSundar PichaiMark Zuckerberg

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