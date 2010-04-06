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Yaşam

Google'ın Buzz'unda güvenlik sorunu

İnternet şirketi Google'ın popüler sosyal iletişim sitelerine rakip olarak ortaya çıkardığı Buzz, özel bilgilerin gizliliği konusunda sorunlarla karşı karşıya.

06 Nisan 2010 03:00

T24- Google'ın şubat ayında kullanıcıyla buluşturduğu sosyal iletişim sitesi Buzz, üyelerinden şahsi bilgilerinin gizli kalmamasıyla ilgili aldığı şikayetlerle karşı karşıya.


Buzz'a üye olanlardan 5 Nisan tarihinden itibaren açtıkları profil sayfasında erişimini sınırlandırmak istedikleri şahsi bilgilerin gizlilik ayarını yeniden baştan yapmaları ya da olduğu haliyle teyit etmeleri isteniyor.


Buzz sitesi kullanıma açılmasından günler sonra profil sayfalarındaki bilgiye dışarıdan kolayca müdahale edilebildiğini söyleyen üyelerin şikayetleriyle karşılaştı.


Amerikan Kongresi geçen ay denetleyicilerden Buzz sitesini soruşturmalarını, gizli kalması gereken şahsi bilgilerin sitede nasıl korunduğunun araştırılmasını istedi.


Federal Ticaret Komisyonu'na bir mektup yazan 10'u aşkın Kongre üyesi, internet ortamında tüketicilerin özel bilgilerinin gizlilik hakkının Buzz sitesi tarafından çiğnendiği iddialarından kaygı duyduğunu açıkladı.


Tüketici hakları


Google, iletişim ağı Buzz'ı şubat başında piyasaya sürmüştü. Buzz, gene Google'a bağlı olan ve 170 milyonu aşkın üyenin kullandığı elektronik posta hizmeti Gmail'e entegre edildi.


Buzz, kullanıcıların neler yaptıklarını duyurmalarını, internetten bir videoyu ya da haber sayfasını sayfalarına yapıştırmalarını sağlayan özellikleriyle Facebook ya da Twitter gibi sitelere benziyor.


Buzz'da ürün yöneticisi olarak çalışan Todd Jackson, ''Buzz'ı kullanıcılara açtıktan kısa süre sonra herşeyin doğru düzgün işlemediğinin farkına vardık, bunun üzerine Buzz deneyimini iyileştirmek için elimizden geldiğince hızlı biçimde harekete geçtik'' diyor.


Todd Jackson, ''Bütün kullanıcılara şeffaflık ve profilleri üzerinde kontrol sağlamanın kendileri için çok önemli olduğunu'' söyledi.


Elektronik Özel Bilgi Merkezi adlı sivil toplum örgütü, Buzz'ın şahsi bilgileri yeterince korumadığını ve tüketici haklarını çiğnediğini ileri sürüyor.


Sosyal medya hakkında Mashable adlı internet güncesini tutan Benn Parr, özel bilgi ayarlarını yenileyen Buzz yöneticilerinin Kongre'nin baskısından kurtulmak istediklerini, ancak siteye zedelenen güvenilirliğini yeniden kazandırmanın kolay olmayacağını yazıyor.

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