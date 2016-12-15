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Bilim / Teknoloji

Google'ın '2016'da en çok arananlar' listesinde "Tanka nasıl çıkılır?" sorusu da var

Türkiye'de en çok arananların başında Aleyna Tilki yer alıyor

15 Aralık 2016 12:52

Google, Türkiye ve dünyada en çok aranan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 arama trendleri listesini açıkladı.

Google'ın 2016 arama trendlerine göre, kişilerde "Aleyna Tilki", dizilerde "Kiralık Aşk", yemek tariflerinde "Trileçe" yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı

Farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Aleyna Tilki, Oya Aydoğan, Mustafa Koç, ilk 3 sırada yer alırken, diğer isimler sırasıyla Tarık Akan, Emre Mor, Muhammed Ali, Koray Avcı, Neslihan Atagül, Barış Arduç ve Kemal Doğulu oldu.

"Dolar kuru"


Yükselen genel aramalar ise "EBA-Eğitim Bilişim Ağı", "Pokemon GO", "Darbe", "Altın fiyatları", "Olimpiyatlar", "Avrupa Şampiyonası", "Kısmetse Olur", "Takdir/teşekkür hesaplama", "Dolar kuru", "KPSS başvurusu" şeklinde sıralandı.

Türkiye'de yükselen arama "Yemek tarifleri" kategorisinde liste, "Trileçe", "Mücver", "İstiridye mantarı", "Magnolia", "Lazanya", "Milkshake", "Chia tohumu tatlı", "Farklı kahvaltı", "Mozaik pasta" ve "Biber dolması"ndan oluştu.

Yükselen arama "Diziler" kategorisinde ise listede sırasıyla ,"Kiralık Aşk", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Aşk Laftan Anlamaz", "No: 309", "Kara Sevda", "Tatlı İntikam", "İçerde", "Hayat Şarkısı", "Cesur ve Güzel" ve "Kırgın Çiçekler" yer aldı.
 

"Tanka nasıl çıkılır?"

Google'da 2016'da Türkiye'de "Nedir?" sorusuyla aranan ilk beş ifade "Artık yıl", "Güneş tutulması", "Dünya Kadınlar Günü", "OHAL" ve "Saat farkı"; "Nasıl yapılır?" ise "Slime", "KPSS başvurusu", "Tanka nasıl çıkılır?", "Orkide bakımı", "Cirit nasıl oynanır?" ve "Migren tedavisi" konularında soruldu. 

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