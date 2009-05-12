Google'ı Fas'ta hacklediler

Fas'ın alan adı yönetim hizmetini sağlayan Nic.ma'nın DNS servisinde bulunan bir açığı kullanan hackerlar, aralarında google'ın da bulundğu birkaç siteyi kendi sunucularına yönlendirdi.
Yapılan saldırının en popüler kurbanı google fas (www.google.co.ma
) olurken, yapılan saldırının sonuçları olarka Fas'da hizmet veren tüm sitelerin aynı yöntemle hacklenebileceği kaydedildi.
Alınan bilgilere göre, Google haricinde birçok yerel önem taşıyan site de aynı yöntemle hackerlerin sitesine yönlendirilmiş.
Bu yönlendiren adreslere giren kullanıcılar sayfanın hacker'lar tarafından ele geçirildiğine dair bir yazı ile karşılaştılar. Hacker, internet üzerindeki kullandıkları takma adlarını, bir internet sitesi adresini ve bir de e-posta adresini sayfada yayınladılar. Sitede yayınlanan PakBugs sitesi ise Pakistanlı hacker'ların görüş alışverişinde bulundukları bir forum sitesi olarak biliniyor.