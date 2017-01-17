Google'ı atlatan bilgisayar korsanları YouTube'a porno içerik yüklüyor

Porno içerikli internet siteleri, Google'ın servislerinde bir açık bularak herhangi bir bedel ödemeden porno içerik yükleyebiliyor. Korsanlar, YouTube'un özel yayıncılık sistemindeki açığı kullanarak Google'ın sunucularını giderek artan şekilde yer sağlayıcı platform olarak kullanıyor.

Youtube ile internet üzerindeki video konusunda baskın bir pazar payı bulunan Google, her gün milyonlarca tık alan korsan yayın yapan siteler tarafından kullanılıyor.

Independent'ın Torrentfreak'e dayandırdığı haberine göre, Youtube'da korsan içerik bulunduğu sır değil ancak telif hakkını elinde bulunduranların konu hakkındaki endişeleri artıyor.

Youtube'a içerikleri herkese açık olmayan şekilde yüklüyorlar. Böylece görüntülere ait 'özel' doğrudan link elde eden korsanlar kendi internet sitelerine bu linkleri (embed) gömüyor. Porno içerikli videolar YouTube'da listelenmeden GoogleVideo.com alan adı üzerinden sağlanıyor. Böylece YouTube'un 'Content-ID' adlı içerek denetleme sistemini de alt etmiş oluyorlar. YouTube normalde siteye porno içerik yüklenmesine izin vermiyor ancak bu sayede bir çok porno içerikli korsan site, Google ve YouTube'u yer sağlayıcı olarak kullanıyor.

Torrentfreak'ın haberinde yer verilen California merkezli porno video şirketi Dreamroom Productions'ın açıklamasında "YouTube'da büyük bir yasal boşluk var. Telif ihlalcileri özel paylaşım seçeneğini kullanarak bunu kullanıyor. Videoları yükleyebiliyor ve saklayabiliyorlar. Başka sitelerde özgürce kar amaçlı kullanıyorlar" dedi.

Şirket, YouTube'daki özel paylaşım seçeneğinin kullanımının kısıtlanması ile bu sorunun çözülebileceğini savundu.