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Çevre

Google'den CO2 cevabı

Google, bir arabanın ürettiği sera gazı seviyesinin, binlerce Google aramasına eşit olduğunu açıkladı.

13 Ocak 2009 02:00

Google Operasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Urs Hölzle, bir arabanın ürettiği sera gazı seviyesinin, binlerce Google aramasına eşit olduğunu belirtti. 

Yapılan bir araştırma, Google’de iki kez arama yaparken, elektrikli ısıtıcıda bir fincan çay için su kaynatırken ortaya çıkan kadar karbondioksit salındığını ortaya koymuştu. Basında çıkan bu haberlerin ardından Google Operasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Urs Hölzle, yazılı bir açıklama yaptı.

Google'dan karbodioksit tütüyor

Hölzle, açıklamasında "Bilgisayarlar insanların hayatında daha çok yer edindikçe bilgi teknolojisi için gerekli altyapı için daha fazla enerji harcanmaya başladı ve Google bu durumu oldukça ciddiye alıyor. Bu sebeple Google, dünyadaki enerji verimliliği en yüksek data merkezini kurdu. Bu da arama yapılan her kelime için Google'ın minimum enerji kullandığı anlamına geliyor. Aslında, bilgisayarınız, Google'da arama yaptığınız sürede Google'ın size cevap vermek için harcadığı enerjiden çok daha fazla enerji tüketiyor."

Hölzle, yakın zamanda bazı uzmanların, "basit bir aramanın, yarım bardak suyu ısıtıcıda kaynatmada kullanılan enerji ile eşit enerji tükettiğini ve 7 gram karbondioksit salınımı yaptığını" hesapladığını anımsatarak, Google'da yapılan her sorgunun, aramanın zorluğuna göre değişmekle birlikte, sunucuyu ortalama saniyenin binde bir değerlerinde meşgul ettiğini bildirdi.

Arama başlamadan önceki, arama listesinin oluşturulması ve benzeri işler için harcanan enerji ile birlikte bir aramanın, 0,0003 kilovat saat (kWh) veya 1 kilojul (kJ) enerji harcadığını belirten Hölzle, şöyle devam etti:

Google – vücut karşılaştırması

"Eğer karşılaştırırsak, bir yetişkinin günlük ihtiyacı için yemekten ortalama elde edeceği enerji miktarı 8 bin kJ'dur. Bu durumda Google, vücudunuzun 10 saniyede yaktığı enerji kadar enerji harcamaktadır. Sera gazları açısından da bir Google araması 0,2 gram karbondioksit emilimine eşittir. Şu anda Avrupa Birliği egzoz gaz emilimi ise kilometre başına 140 gramdır. Ancak bu seviyeye erişmiş araba sayısı kısıtlıdır. Bu nedenle, bir arabanın ürettiği sera gazı seviyesi binlerce Google aramasına eşittir."

Urs Hölzle, şimdiye kadar data merkezlerinin kullandığı enerji seviyesini en aza indirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, ancak hala kullanmakta oldukları enerji için daha temiz ve ulaşılabilir elektrik kaynakları kullanmak istediklerini ifade etti.

Hölzle, Google'un 2008 yılında temiz enerji kaynakları için 45 milyon dolar yatırım yaptığını bildirdi.

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