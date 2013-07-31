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Bilim / Teknoloji

Google'dan yeni fotoğraf paylaşma hizmeti

Google Maps'de dün başlatılan yeni uygulama sayesinde kullanıcılar panoramik fotoğraflar paylaşabilecekler. Uyguluma, Android cihazlarla da uyumlu.

31 Temmuz 2013 13:13

Google Street View hizmetiyle dünyanın dört bir köşesinin bilgisayar ekranlarına taşıyan Google, şimdi de 'Views' adında yeni bir fotoğraf paylaşım platformu hayata geçirdi.
 
Google ürün müdürü Evan Rapoport, blog sayfasında verdiği bilgide 'photo spheres' adı verilen fotoğraflaın Google Maps uygulamasına entegre olduğunu ve coğrafi konumlara göre etiketlendiğini belirtti.
 
Panoramik fotoğraflarınızı (photo speheres) Views içeriğine eklemek için yapmanız gereken tek işlem, Google hesabınızını aktif ederek Views sayfasında sağ üst köşede yer alan mavi kamera butonuna tıklamak.
 
Google + üzerindeki fotoğraflarınızı da Android 4.2 veya daha üzeri bir versiyon kullanan mobil cihazınızla paylaşabiliyorsunuz.

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