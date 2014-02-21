Google'dan üç boyutlu mekan haritası verebilen telefon

Google, özel donanım ve yazılımı sayesinde kullanıcının bulunduğu ortamın 3 boyutlu haritasını yaratabilen akıllı telefonun ön modelini tanıttı.

Chazın sensörleri, saniyede 250 bin 3 boyutlu ölçüm yapabilmesini ve pozisyonunu gerçek-zamanlı olarak güncelleyebilmesini sağlıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre google, muhtemel uygulamalar arasında, görme engellilerin yardım almadan iç mekanlarda yolunu bulabilmesini sağlayacak iç mekan haritalamasının da olduğunu söylüyor.

Şirket uygulama üretmek isteyenlere 200 ön model sunuyor. Google, İleri Teknoloji Projeleri bölümü tarafından Tango Projesi adı verilen bir proje kapsamında geliştirilen telefonun üretiminde, farklı kurumlardan araştırmacıların da çalıştığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Üç boyutlu bir dünyada yaşayan varlıklarız. Ama mobil cihazlarımız, maddi dünyanın ekranın sınırlarıyla sona erdiğini varsayıyor. Tango Projesi mobil cihazlara uzay ve hareketi insan gözüyle algılama yetisi kazandırmayı amaçlıyor. İlk ön modelleri, ihtimalleri tahayyül edebilen ve bu fikirleri gerçekliğe dönüştürmeye katkıda bulunabilecek geliştiricilerin hizmetine sunmaya hazırız" denildi.

Akıllı teknoloji

Google da dahil birçok şirket özel ihtiyaçlar için teknoloji geliştirmenin yollarını arıyor.

Bu doğrultuda Google daha önce, Google Glass adını verdiği akıllı gözlük modelini geliştirmiş ve 2014 içinde satışa sunulacağını duyurmuştu.

Şirket bu yılın başında ayrıca, gözyaşı içindeki glükoz düzeyini ölçebilecek akıllı kontak lens üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Yine Ocak ayında, 400 milyon sterlin karşılığında yapay zeka üzerinde ihtisaslaşmış DeepMind adlı İngiliz şirketini satın aldılar.

DeepMind internet sitesine göre, şirket "güçlü genel amaçlı öğrenme algoritmaları" üzerinde çalışıyor. Gözlemciler, şirketlerin teknolojik yenilikleri günlük hayatın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanarak daha çok müşteri çekmeyi hedeflediklerini kaydediyor ve ihtimallerin sınırsız olduğuna dikkat çekiyor.

Geçen yıl Japon Sony şirketi, SmartWig (AkıllıPeruk) adını verdiği icadın patentini almıştı. Sony bu buluşun, alıcıları yoluyla, takan kişinin ateşini, nabzını ve tansiyonunu ölçebildiğini ve görme engellilerin yollarını bulmasına yardımcı olabildiğini açıklamıştı.