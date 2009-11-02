Google'dan sesli Çince arama motoru

Arama motoru "Google", Çin'deki cep telefonu kullanıcıları için sesli Çince arama motoru geliştirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, kıta Çin, Hong Kong, Tayvan ve Makao'da devreye giren uygulama, Çincenin en yaygın lehçesi "Putonghua (Mandarin)" Çincesiyle çalışıyor.

Çin'in Google Araştırma Merkezi Başkanı Lin Bin, 700 milyon cep telefonu kullanıcısının olduğu Çin'de, cep telefonlarından tuşlayarak arama motorları ve internet sayfalarını kullanmanın zorluğunu belirterek, bu sesli uygulama sayesinde cep telefonundan internet kullanıcılarının işinin çok daha kolaylaşacağını söyledi.

Google, geçen yıl Android, Nokia S60, Blackberry ve iPhone marka cep telefonları için sesli İngilizce arama motoru geliştirmişti.