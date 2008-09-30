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Bilim / Teknoloji

Google’dan semazenli logo

Bugün ünlü arama motoru Google’ın Türkiye sayfası “www.google.com.tr”ye girenler, özel tasarımlı logoyla karşılaştı.

30 Eylül 2008 03:00

Bugün ünlü arama motoru Google’ın Türkiye sayfası www.google.com.tr'ye girenler, özel tasarımlı logoyla karşılaştı.

Mevlana’nın doğumunun 801. yıldönümü nedeniyle hazırlanan “Google” logosunda, “o” harflerinin yerine semazen figürü yerleştirildiği görüldü.

Bazı özel günlerde kullanıcılarına farklı logo tasarımlarıyla hizmet veren Google’ın Türkiye’deki kullanıcıları, daha önce Nasreddin Hoca figürü ve Türk bayrağının bulunduğu özel logolarla karşılaşmışlardı.

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