Google'dan 'Pi sayısı günü'

T24 - Google, en çok bilinen sayı olan matematik sabiti pi "3,14" için belirlenen "Dünya Pi Günü" dolayısıyla, özel logo hazırladı.





ABD'nin San Francisco şehrindeki Exploratorium Müzesi, Amerikan tarih formatı 3/14 olduğu için tahsis ettiği "Pi Day" 14 Mart'ta kutlanıyor.



Bu kutlama Türkiye'de ilk kez 2007 yılında Manisa ODTÜ Ülkem Koleji'nde gerçekleştirildi.



Google da, matematikte kullanılan Pi gününü, internet kullanıcılarına hazırladığı logoyla hatırlattı.





Pi sayısı



Pi (p) sayısı bir çemberin çevresinin çapına oranını veren Pi'nin sembolü olan "p", Yunan alfebesinin 16. harfi olup, o dildeki çevre kelimesinin (periometron) ilk harfidir.



M.Ö 1650 yılında, Eski Mısır'da yazılmış Rhind Papirüsü'nde bahsi geçiyor. Pi denilmiyor, ancak çevrenin çapa oranındaki o sabiti biliniyor.



P simgesinin şu andaki anlamı ile sürekli kullanılışının tarihi 250 yıl öncesine kadar dayanıyor. Aynı zamanda Einstein'ın doğum günü de 3/14.



Dünya bilim çevreleri, özellikle bilime gönül vermiş gençler, çeşitli aktivitelerle bu günü kutluyor.







