Google'dan 'Kültür Başkenti' logosu

T24 - Arama motorunun Türkiye açılış sayfasında 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'a ilişkin motifler yer aldı.
İnternet arama motoru Google, Türkiye ana sayfasında ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' logosu oluşturdu.
Bu akşam Haliç Kongre Merkezi'nde resmi açılışı yapılacak ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' etkinlikleri dolayısıyla oluşturulan logoda, İstanbul'un simgelerinden ''Kız Kulesi'' ve ''Boğaziçi Köprüsü'' ile geleneksel Türk motifleri yer aldı.
İnternet kullanıcıları bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.