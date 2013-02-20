Google'dan korsan sitelerin fonlarına kesinti

Google, Visa, Paypal ve Mastercard ile birlikte yasadışı internet sayfalarına ödeme yapılmasını engelleme yollarını görüştü.

Korsan sitelerin engellenmesi konusunda yetkililere, "Para akışını takip edin" çağrısını yapan Google, yasadışı sitelere ulaşılabilirliklerini sınırlamak için arama motorlarında değişikliklere gidebileceği belirtildi.

Google, web sayfalarının fon elde etmelerini engellemek üzere Visa, Mastercard ve Paypal'la görüşmeler yaptığı haberleri üzerine bir yorum yapmazken, yasadışı sayfalara karşı önlemlerini artırdığını belirtti. Şirket, açıklamasında "Google hiç bir zaman, internet korsanlığıyla mücadele de bu kadar yoğun çalışmamıştı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Google'ın yalnızca geçen ay korsan ürün içeren 14 milyon internet sayfasına erişimi kestiği de belirtilirken, şirket içerik üretenlerin gelir elde etmelerinin yollarını artırmak için Google Play ve Youtube ile ortak çalıştıklarını da belirtti.

Google, geçen yıl yayınlanan bir raporunda, müzik indirme imkanı sağlayan internet üzerinden video izleme seçeneği sunan sayfaların nasıl fon elde ettiklerini analiz etmişti.

Visa, Paypal ve Mastercard, bilgi sızdırma sitesi Wikileaks'e mali akışı kesmek için benzer adımlar atmıştı. Wikileaks'in kullanıcıların bağışlarına dayanan mali kaynaklarının, çok sayıda gizli resmi bilgi sızdırmasının ardından Amerikan hükümetinin baskısı üzerine kesildiği iddia edilmişti.

İnternet sayfasında karşı atılan bu adım tepki çekmiş ve bu adımları atan şirketlere karşı boykot çağrıları yapılmıştı.

(BBCTürkçe)