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Bilim / Teknoloji

Google'dan kıble bulma uygulaması

Akıllı telefonların kameralarını kullanan Qibla Finder, erişime açıldı

16 Haziran 2017 22:33

Google, yayınladığı yeni bir uygulamayla birlikte arttırılmış gerçeklik ile kıble bulma işini kolaylaştıran bir uygulama yayınladı.

Akıllı telefonların kameralarını kullanan Qibla Finder, Dünya'nın neresinden bakarsanız bakın, Kabe'nin yerini en doğru şekilde tespit etmek üstüne çalışıyor. Mobil tarayıcılar üzerinden çalışan bu sistemde, internet sitesine girmenizle birlikte yeriniz tespit ediliyor ve bulunduğunuz noktada telefonunuz kamerası aktif hale getirilerek, kıblenin ne tarafta olduğu AR teknolojisi ile gösteriliyor. 

"Ramazan ayı sebebiyle insanların bu ayı daha rahat geçirmeleri amacıyla geliştirdikleri bir dizi uygulamanın ilki olarak" adlandırılan Qibla Finder, internet tarayıcısı olan her telefonda rahatlıkla çalışabiliyor. Size kıblenin yerinin yanı sıra Kabe'den uzaklığınızı, siz ve Kabe'nin tam olarak konumlarını da veren uygulamayı hemen kullanmak için Kıbleyi Bul adresine tıklayabilirsiniz. 

Tamindir. com'un haberine göre, bağlantı adresine tıkladıktan sonra internet sitesi sizden konumunuzu ve kameranızı kullanma izni isteyecek. Tüm bu izinleri verdikten sonra kameranız açılacak ve telefonunuzu çevrenizde döndürmek suretiyle tam olarak kıbleyi görebileceksiniz. Eğer daha önce bildiğiniz kıbleden farklı bir nokta gösteriyorsa, hemen aşağıdan pusulayı senkronize et kısmına tıklayarak, daha iyi sonuç almak için telefonunuzun ayarlarını düzeltebilirsiniz. 

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