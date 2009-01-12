Google'dan karbondioksit tütüyor

Yapılan bir araştırma, dünyanın önde gelen arama motorlarından Google'ın başını ağrıtacak cinsten. Google’de iki kez arama yaparken, elektrikli ısıtıcıda bir fincan çay için su kaynatırken ortaya çıkan kadar karbondioksit salınıyor.



Harvard Üniversitesi'nden fizikçi Alex Wissner-Gross’un hesabına göre, Google’de iki kez arama yaparken, elektrikli ısıtıcıda bir fincan çay için su kaynatırken ortaya çıkan kadar karbondioksit salınıyor. Google’daki tek bir aramanın çevreye maliyetiyse 7 gram karbondioksit oluyor.



Gartner firmasının bir raporuna göre, küresel bilişim endüstrisi, atmosfere dünyanın tüm havayolları kadar zarar veriyor. Havayolları, toplam karbondioksit emisyonunun yüzde 2’si kadar sera gazına neden oluyor. Wissner-Gross’un hesabına göre basit bir internet sayfasını bile görüntülemek atmosfere saniyede 0.02 gram karbondioksit salıyor.



Google ise bu konuda bir bilgi vermiyor. Dünyada günde 200 milyon arama yapılırken, bilgisayarlarla internetin neden olduğu sera gazı emisyonları ve enerji tüketimi büyük endişe kaynağı oluyor.