-GOOGLE'DAN KABOTAJ BAYRAMI'NA ÖZEL LOGO ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Google, Türkiye sayfasında, ''Denizcilik ve Kabotaj Bayramı''na özel logo yayımladı. Özel günlerde yaptığı jestlerle tanınan dünyaca ünlü arama motoru Google, ''Denizcilik ve Kabotaj Bayramı''nı da unutmadı. Google'ın, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için hazırladığı logoda, deniz üzerinde Türk bayraklı kağıttan bir kayık ve arka fonda ise deniz feneri görülüyor. Logoya tıklandığında ise kullanıcılar, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile ilgili sonuçlara ulaşıyor. Google, daha önce de Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi özel günlerin yanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi resmi bayramlarda da logolar hazırlamıştı. ''Doodle'' olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.