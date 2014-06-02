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Bilim / Teknoloji

Google'dan istenmeyen içerikleri engelleme imkânı

Google: Bireyin gizlilik hakları ile kamuoyunun bilgi edinme ve dağıtma hakkını dengelemeye çalışacağız

02 Haziran 2014 17:16

Google, istenmeyen içeriklerin arama sonuçlarında gözükmemesi için bir proje geliştirdi. Kullanıcıların başvurularının değerlendirilmesi ardından talep uygun görülürse Google, ilgili içeriğin görünürlüğünü engelleyecek.   

Google'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Avrupa Birliği Adalet Divanı kısa bir süre önce verdiği bir kararda, bazı kullanıcıların kendi adlarını içeren sorgulara ait sonuçları, bu sonuçların yetersiz, alakasız veya artık alakalı olmayan ya da aramaların işlenme amacını aştığı durumlarda arama motorlarından kaldırmalarını isteyebileceklerine karar verdi.

Bu kararın uygulanmasında, her bir isteği tek tek değerlendirip bireyin gizlilik hakları ile kamuoyunun bilgi edinme ve dağıtma hakkını dengelemeye çalışacağız. 

İsteğinizi değerlendirirken sonuçların sizin hakkınızda güncelliğini yitirmiş bilgiler içerip içermediğine bakacağız. Aynı zamanda, bu bilgilerin, örneğin mali dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, adli suç kayıtları veya hükümet görevlilerinin etik davranışlarıyla ilgili olup olmadığına da bakacağız.

Bir kaldırma isteğiniz varsa lütfen aşağıdaki formu doldurun. Bu formun, söz konusu karara uyum için yapılan ilk çalışma olduğunu lütfen unutmayın. Nasıl bir yaklaşım sergileyeceğimiz daha da netleştiğinde, önümüzdeki aylarda veri koruma yetkili makamları ve diğerleri ile daha yakın çalışma içine girmeyi umuyoruz.”

 

Markalar da yararlanabilecek

 

Medya planlama uzmanlarından edinilen bilgilere göre birçok sitede "içeriğin silinmesi" adı altında yapılan haberler doğruyu yansıtmıyor. Google'ın projesi içeriği silmek değil, Google’da yapılan sonuçlarında ilgili içeriğin görünürlüğünün olmaması ile ilgili.

Google, bu özelliği hem kişisel, hem de kurumsal olarak kullanabilme imkânı veriyor. 

Başvurular bu adreslerden yapılabiliyor:

 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=1 

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

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