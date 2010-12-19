Google'dan isim silerek 200 bin lira ciro yaptı

T24 - İnternetin nimetlerinin kabusa dönüşmemesi için harekete geçen girişimci Burak Kebapçı, ‘googlesil’ adlı web sitesi kurarak kurum ve kişilerin internet geçmişini temizleme hizmeti başlattı. “Bu hizmeti veren dünyada başka bir kurum yok” diyen Kebapçı, internette imaj danışmanlığına da hazırlandıklarını belirtti.





Sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere özellikle genç kesimin kullanımı konusunda ‘mahremiyet’ tartışmalarına konu olan internette istenmeyen bilgilerin kaldırılması da yeni bir iş doğurdu. Özellikle gençlik dönemlerinde paylaşılan bilgiler ve habere konu olan insanlar bu hizmeti almaya başladı. Girişimci Burak Kebapçı, yılda 200 bin liralık ciroya ulaşan, iki mühendis ve bir bilişim avukatının çalıştığı İstanbul merkezli şirketi ve ‘googlesil.com’ adlı internet sitesiyle verdiği hizmetin dünyada ‘tek’ olduğunu belirterek, “Daha da büyümek için yatırımcı arıyoruz” dedi.



En son çare bilişim avukatı

Konuyla ilgili DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Genel Müdür Burak Kebapçı, İngilizce adı ‘search clear’ olan internet hizmetini ‘google sil’ olarak kullandığını belirterek, “Bu proje benim için çok özel bir proje. Bildiğim kadarıyla yurtdışında ve Türkiye'de başka bir eşi olmayan özgün bir proje” dedi. Bu işe ilk olarak bir arkadaşının internetteki arama motorlarından ismini sildirmek için yardım istemesiyle başladığını aktaran Kebapçı, “Ben zaten 13 yıldır bilgisayar sektöründe çalışıyordum. Daha sonra bu yönde yoğun bir talep olduğunu görerek projeye yoğunlaştım. Hem bireysel hem kurumsal hizmet veriyoruz. Kişiler bize geliyor ve belli aramalarda ve internet sayfalarında haklarında çıkan yazılı ve görsel verileri internet ortamından kaldırmamızı istiyorlar. Biz sırasıyla; site ile irtibat, teknik olarak kaldırma ve bunlar sonuç vermezse bilişim avukatımız tarafından gönderilen ihtarname ile gerekli işlemleri yapıyoruz” bilgilerini verdi.



Fiyatlar 1500-2000 TL arasında

Kebapçı, 2 yılın sonunda cirolarını yıllık 200 bin TL'ye ulaştırdıklarını ancak potansiyelin çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Kendilerinden bu hizmeti alan üst ve orta gelir grubundan pekçok kurum ve kuruluş olduğunu da aktaran Kebapçı, “Bu bilgileri açıklamıyoruz, ancak örneğin bir kişi hakkında çıkan bir haber, internet arama motorlarının indekslemesi yüzünden 30'u aşkın siteye dağılmıştı. Müşterinin talebi üzerine bunları kaldırmak işini 2 ayda bitirdik. Birçok yerli ve yabancı siteden bilgileri kaldırdık. Zaten yasal olarak ismin sadece baş harflerinin kullanılması gerekiyordu” dedi. Fiyatlar hakkında da bilgi veren Kebapçı, “Bir web sitesinden veri kaldırmak bin 500 ila 2 bin TL. Eğer çok yayılmışsa bu işi paket olarak alıyoruz. Bir yerden kaldırmak çözüm olmuyor, internette yayın devam ediyor. O yüzden takibiyle birlikte 10 bin TL'lik bir maliyet sunuyoruz” diye konuştu.



‘Gençlik konuşmaları' sıkıntı

Bireysel ve kurumsal ihtiyaçların birbirinden farklı olduğuna da işaret eden Kebapçı, “Bireyler üniversite zamanlarında yaptıkları forum sitelerinden sıkıntı yaşıyor. Gençken yapılan konuşmalarını sildirmek isteyenler de var. Bunları çözerek bazı kişilerin yeniden hayata devam etmesini sağlıyoruz. Diğer yandan habere konu olmuş insanlar da çok başvuruyor” dedi.



Sanal ortamda imaj danışmanlığı

Sadece işverenlerin değil yeni biriyle tanışan insanların da artık hemen internetten araştırma yaptığını vurgulayan Kebapçı, “Bu aramayı çoğu kişi mutlaka yapıyor. Kimse de kendisiyle ilgili olumsuz verilerin çıkmasını istemez. Biz ‘Bir personel ayırarak sanal ortamda imaj oluşturma gibi bir proje neden olmasın’ diyoruz. İnternet üzerinden bilgilerde en çok nelere dikkat edildiğini, şikayetlerini zaten biliyoruz. Çözüm önerileri de sunabiliriz” diye konutu.



‘Yatırımcıya ihtiyacımız var'

Kebapçı ayrıca, çalışma ağlarını genişletmek ve daha fazla müşteriye ulaşabilmek için yerli ve yabancı yatırımcıya ihtiyaçlarının olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda iş ortakları arayışı içindeyiz. Gidişata göre Almanya'daki avukatlık ofisini de büyütmek ve yeni bir mühendislik kadrosu oluşturmak istiyoruz” dedi.