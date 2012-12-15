T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google'dan iPhone için harita

Google'ın yeni harita uygulaması, geçmişte iPhone'daki uygulamada mümkün olmayan pek çok yeniliği barındırıyor

15 Aralık 2012 12:11

Google'ın yeni iPhone uygulamasında, geçmişte yalnızca Android cihazlardaki uygulamalarda kullanılan bazı özelliklere de yer verilmiş.

bbcturkce'de yer alan habere göre, Google'ın yeni harita uygulaması, geçmişte iPhone'daki uygulamada mümkün olmayan pek çok yeniliği barındırıyor.

Uygulamada, Street View sistemine yazılı şirketlere ait binaların panoramik iç mekân görüntüleri veriliyor.

Yeni uygulamada ekstra özellikler arasında, binaların, farklı açılardan görüntülenebilen üç boyutlu temsilleri ve vektör tabanlı grafikler yer alıyor.

Android telefonlardaki uygulamalarda bulunduğu halde iPhone'da bulunmayan özellikler arasında ise, haritaların internet bağlantısı gerektirmeden kullanılabilmesini sağlayan indirme özelliği ve sesli arama özelliği bulunuyor.

Finlandiyalı firma bir süre önce, iPhone için ücretsiz harita uygulaması geliştirmişti.

ETİKETLER

googleıphoneharitauygulamastreet viewbinagörüntüinternetandroidüç boyutvektör tabanlı grafiksesli arama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24