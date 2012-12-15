Google'dan iPhone için harita

Google'ın yeni iPhone uygulamasında, geçmişte yalnızca Android cihazlardaki uygulamalarda kullanılan bazı özelliklere de yer verilmiş.

bbcturkce'de yer alan habere göre, Google'ın yeni harita uygulaması, geçmişte iPhone'daki uygulamada mümkün olmayan pek çok yeniliği barındırıyor.

Uygulamada, Street View sistemine yazılı şirketlere ait binaların panoramik iç mekân görüntüleri veriliyor.

Yeni uygulamada ekstra özellikler arasında, binaların, farklı açılardan görüntülenebilen üç boyutlu temsilleri ve vektör tabanlı grafikler yer alıyor.

Android telefonlardaki uygulamalarda bulunduğu halde iPhone'da bulunmayan özellikler arasında ise, haritaların internet bağlantısı gerektirmeden kullanılabilmesini sağlayan indirme özelliği ve sesli arama özelliği bulunuyor.

Finlandiyalı firma bir süre önce, iPhone için ücretsiz harita uygulaması geliştirmişti.