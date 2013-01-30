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Yaşam

Google'dan hackerlara ödül

Google, üçüncü kez Chrome internet tarayıcısındaki açıkları ortaya çıkarabilmek için düzenlediği yarışmada hackerlara 3,14 milyon dolara kadar ödül vaadediyor

30 Ocak 2013 10:46

Google, internet tarayıcısı Chrome'daki güvenlik açıklarını bulabilmek amacıyla bir yarışma düzenleyecek. Yarışma sonunda Chrome’u hackleyebilecek hackerlara 3,14 milyon dolara kadar ödül verilecek.

Hackerlar, Chrome internet tarayıcısının kullanıldığı bir bilgisayara verdikleri zararın boyutuna göre 110 bin ya da 150 bin dolara kadar para ödülü kazanabilecek. Toplamda verilecek ödül miktarının 3,14159 milyon doları (2,3 milyon euro) bulabileceği belirtilirken, ödül miktarı için seçilen 3,14159 rakamı ise Google'daki matematik meraklılarının Pi sayısına bir atfı.

Google, üçüncü kez böyle bir yarışma düzenliyor. Geçmişte de, Chrome internet tarayıcısındaki açıkları ortaya çıkarabilen hackerlara ödül vaadinde bulunulmuştu.

(Deutsche Welle Türkçe)

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