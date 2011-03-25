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Yaşam

google'dan Evliya Çelebi sürprizi

Google, Evliya Çelebi'nin 400. doğum yıldönümünü "google.com.tr"de yayımladığı özel logo ile kutluyor.

25 Mart 2011 02:00

Google, Evliya Çelebi'nin 400. doğum yıldönümünü "google.com.tr"de yayımladığı özel logo ile kutluyor. Image


Google Türkiye ana sayfasındaki logoda, at üzerindeki Evliya Çelebi resmi yer alıyor. Logonun üzerine tıklandığında Evliya Çelebi ile ilgili özel arama sonuçlarına ulaşılıyor.


"Doodle" olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından itibaren Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanıldı. 


Doodle uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca, internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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